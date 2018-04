Vrdoljak: To je dno dna, Bernardić: Jadan i necivilizacijski čin

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak ocijenio je u srijedu postupak osuđenoga ratnog zločinca Vojislava Šešelja tijekom posjeta izaslanstva Hrvatskoga sabora Skupštini u Beogradu 'dnom dna' i 'najvećom sramotom za Srbiju', a predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je da taj 'jadan i necivilizacijski čin' ne smije ugroziti procese koji za cilj imaju izgradnju boljih odnosa Hrvatske i Srbije

'Vidim tu dvije suprotne stvari. Nedopustivo je da se u službenom prostoru tako ponaša sa zastavom zemlje koja je gost, osobito da to radi zastupnik. To Srbija nije smjela dopustiti, to je Srbija trebala spriječiti. Mi govorimo o osuđenom ratnom zločincu. To je čovjek koji živi od ovog i za ovo. Druga stvar, da li takvoj osobi onda treba davati više pozornosti", rekao je Miljenić, prenosi N1.

Zastupnik Mosta nezavisnih lista Nikola Grmoja ranije je izjavio da je prekidanje posjeta Srbiji opravdana reakcija našeg izaslanstva.

'Nikome u Hrvatskom saboru ne bi palo na pamet takvo nešto napraviti. Ovdje se radi o napadu na zastavu na mjestu na kojemu se to nikako nije smjelo dogoditi', rekao je Grmoja.

Bačić: Šešelj je problem Srbije, Pupovac: Dobro započet posao, prekinut zbog loše radnje

HDZ-ov Branko Bačić također je pozdravio odluku hrvatskog izaslanstva da 'nakon primitivnog čina Šešelja' prekine posjet. 'U trenutku kad je postojala dobra volja za unaprjeđenje odnosa, apsolutno podržavam odluku izaslanstva', rekao je.

'Očekujem da vlasti Srbije primjereno reagiraju. Šešelj je problem Republike Srbije. Mi moramo nastaviti zajedno živjeti, ali ovim činom je iskazano grubo nepoštivanje hrvatske države', rekao je Bačić.

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac upitao je na svom facebooku nije li dosta gaženja ljudskog dostojanstva i nacionalnih osjećaja u odnosima između Hrvata i Srba.