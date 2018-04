Jandroković stigao iz Beograda: Otkrio je što se sve događalo u srbijanskoj Skupštini

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obratio se novinarima i javnosti iza 19 sati po dolasku iz Beograda. Prvi posjet jednog hrvatskog predsjednika Sabora naprasno je prekinut nakon teškog incidenta koji se u režiji Vojislava Šešelja odigrao u srbijanskoj Skupštini

Jandroković je kazao kako je tro trebao biti sadržajan posjet koji je bio dobro osmišljen. 'Krenulo je sve dobro...Imali smo press konferenciju, nakon toga smo obilazili Skupštinu, i na samom izlasku iz Skupštine dogodio se incident. U prvom trenutku nismo znali što se dogodilo na izlazu. Čuli smo predsjednika Radikalne stranke Šešelja kako nam dobacuje na uvredljiv način. On je otišao, a i mi', kazao je Jandroković i dodao da su im poslije rekli da je Šešelj gazio hrvatsku zastavu.

'Nismo odluku donijeli na brzinu, no to je bio takav trenutak. Dostojanstvo vlastite države je na prevom mjestu', poručio je.

Na pitanje je li riječ o propustu, kazao je kako ćemo odgovor na to dobiti kako će za to doći vrijeme. Naglasio je da je to bila zastava u zgradi Skupštine koju je gazio zastupnik u toj istoj Skupštini, Vojislav Šešelj.

Spomenuo je reakciju Maje Gojković, šefice srbijanske Skupštine koja je incident relativizirala usporedivši ga s navodnim neugodnostima koje je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić doživio prilikom nedavnog posjeta Zagrebu. Kazao je da je doista riječ o pokušaju relativizacije. 'Tu se dogodilo skrnavljenje simbola države, nema nikakve sličnosti', dodao je Jandroković. Kazao je kako je reakcija Gojković te srbijanske premijerke Ane Brnabić bila brza, no ne zna zašto se toliko čeka na reakciju Vučića. Milorad Pupovac kazao je kako je najveća šteta napravljena Srbiji.

Jandroković je poručio kako više ne želi riječ trošiti na Šešelja te nije želio otkriti koje im je to uvrede Šešelj dobacivao. Žao mu je da je upravo Šešelj u fokusu javnosti nakon incidenta kojeg je u nekoliko navrata Jandroković nazvao propustom.