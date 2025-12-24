Von der Leyen poslala poruku nakon zadnjeg poteza SAD-a: To je temelj naše demokracije

'Sloboda govora je temelj naše snažne i žive europske demokracije. Ponosni smo na nju. Štitit ćemo je', kazala je von der Leyen na društvenoj platformi X.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je u utorak uvela zabranu ulaska za pet europskih državljana koje optužuje za ograničavanje slobode govora i pretjeranu regulaciju američkih tehnoloških divova.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je u srijedu rekao da je odluka Washingtona 'neprihvatljiva među saveznicima, partnerima i prijateljima'.

'EU čvrsto stoji u svojoj obrani slobode izražavanja, pravednim digitalnim pravilima i svom regulatornom suverenitetu', poručio je Costa na X-u.

Zabrana ulaska će vjerojatno pogoršati razilaženje Washingtona i nekih europskih prijestolnica kada je riječ o pitanjima poput slobode govora, obrane, imigracije, krajnje desnice, trgovine i rusko-ukrajinskog rata.

Do zabrana je došlo nekoliko tjedana nakon što je SAD objavio svoju strategiju za nacionalnu sigurnost u kojoj upozorava da Europi prijeti 'civilizacijsko brisanje' te da mora mijenjati smjer ako želi ostati pouzdan američki saveznik.

Odluku Trumpove administracije su osudili i francuski predsjednik Emmanuel Macron te njemačko ministarstvo pravosuđa.