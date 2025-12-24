nižu se osude

Von der Leyen poslala poruku nakon zadnjeg poteza SAD-a: To je temelj naše demokracije

Bi. S. / Hina

24.12.2025 u 15:45

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Europska unija će štititi slobodu govora, kazali su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u srijedu nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele zabranu ulaska za pet europskih državljana, uključujući bivšeg povjerenika Komisije Thierryja Bretona

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je u utorak uvela zabranu ulaska za pet europskih državljana koje optužuje za ograničavanje slobode govora i pretjeranu regulaciju američkih tehnoloških divova.

'Sloboda govora je temelj naše snažne i žive europske demokracije. Ponosni smo na nju. Štitit ćemo je', kazala je von der Leyen na društvenoj platformi X.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je u srijedu rekao da je odluka Washingtona 'neprihvatljiva među saveznicima, partnerima i prijateljima'.

'EU čvrsto stoji u svojoj obrani slobode izražavanja, pravednim digitalnim pravilima i svom regulatornom suverenitetu', poručio je Costa na X-u.

Zabrana ulaska će vjerojatno pogoršati razilaženje Washingtona i nekih europskih prijestolnica kada je riječ o pitanjima poput slobode govora, obrane, imigracije, krajnje desnice, trgovine i rusko-ukrajinskog rata.

Do zabrana je došlo nekoliko tjedana nakon što je SAD objavio svoju strategiju za nacionalnu sigurnost u kojoj upozorava da Europi prijeti 'civilizacijsko brisanje' te da mora mijenjati smjer ako želi ostati pouzdan američki saveznik.

Odluku Trumpove administracije su osudili i francuski predsjednik Emmanuel Macron te njemačko ministarstvo pravosuđa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
jasni uvjeti

jasni uvjeti

Ovo je novi mirovni plan za Ukrajinu! Zelenski otkrio detalje svih 20 točaka
NE MOŽE BEZ SUSJEDA

NE MOŽE BEZ SUSJEDA

Vučić opalio po Hrvatskoj: Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije!
OPREZ NA CESTAMA

OPREZ NA CESTAMA

Gust snijeg pada diljem Hrvatske, DHMZ upozorio: Moguće su mećave i zapusi

najpopularnije

Još vijesti