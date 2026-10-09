Vojska će dopremiti vodu u Vrgorac: Gradonačelnik objasnio situaciju

S obzirom na nedostatak pitke vode u Vrgorcu zbog velikih suša, na temelju zahtjeva Grada Vrgorca, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Odluku o pružanju pomoći Oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom, izvijestilo je u petak Ministarstvo obrane
Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem području grada Vrgorca te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja ove nepogode.
'Ova situacija još jedan je pokazatelj kako pripadnici Oružanih snaga svojim kapacitetima i sposobnostima pružaju pomoć građanima kad je neophodno', naveli su.
Gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg za Index je potvrdio da se redukcije vode već provode u dijelu okolnih sela, ali i naglasio da većina naselja i grad Vrgorac imaju vode. Istaknuo je da je zatražio dvije vojne cisterne koje bi trebale stići sutra.
Rekao je da, prema njegovoj procjeni, trenutačno osam naselja ima poteškoća s dostupnošću pitke vode. Istaknuo je kako nije riječ o trajnom nestanku, već o povremenim prekidima i redokucijama. Na područjima gdje je opskrba prekinuta, istaknuo je, komunalno poduzeće obavještava stanovnike kada i gdje mogu preuzeti pitku vodu u kanistrima.
Herceg je za Index objasnio da Vrgorac ima dva izvorišta pitke vode. Jedno od njih, Banja, je u problemima zbog suše, što je dovelo do ograničene opskrbe u pojedinim naseljima.
Grad je angažirao i javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljna vatrogasna društva iz Splitsko-dalmatinske županije koje su već krenule s dostavljanjem vode, istaknuo je gradonačelnik. Dodao je da će spremnici s pitkom vodom biti postavljeni u Prapatnicama, Stiljima, Ravči, Rašćanima, Banji i Dragljanima.
Grad objavio raspored spremnika
Na službenim stranicama grada Vrgorca objavljen je raspored spremnika, kao i broj telefona za starije i nemoćne stanovnike kojima j epotrebna posebna dostava itke vode. Građani kojima su potrebne veće količine vode, napominju, mogu je preuzeti na hidrantu na Lukavcu, u blizini crpne stanice Lukavac.