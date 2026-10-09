Vojska će dopremiti vodu u Vrgorac: Gradonačelnik objasnio situaciju

'Ova situacija još jedan je pokazatelj kako pripadnici Oružanih snaga svojim kapacitetima i sposobnostima pružaju pomoć građanima kad je neophodno', naveli su.

Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem području grada Vrgorca te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja ove nepogode.

Gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg za Index je potvrdio da se redukcije vode već provode u dijelu okolnih sela, ali i naglasio da većina naselja i grad Vrgorac imaju vode. Istaknuo je da je zatražio dvije vojne cisterne koje bi trebale stići sutra.

Rekao je da, prema njegovoj procjeni, trenutačno osam naselja ima poteškoća s dostupnošću pitke vode. Istaknuo je kako nije riječ o trajnom nestanku, već o povremenim prekidima i redokucijama. Na područjima gdje je opskrba prekinuta, istaknuo je, komunalno poduzeće obavještava stanovnike kada i gdje mogu preuzeti pitku vodu u kanistrima.

Herceg je za Index objasnio da Vrgorac ima dva izvorišta pitke vode. Jedno od njih, Banja, je u problemima zbog suše, što je dovelo do ograničene opskrbe u pojedinim naseljima.

Grad je angažirao i javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljna vatrogasna društva iz Splitsko-dalmatinske županije koje su već krenule s dostavljanjem vode, istaknuo je gradonačelnik. Dodao je da će spremnici s pitkom vodom biti postavljeni u Prapatnicama, Stiljima, Ravči, Rašćanima, Banji i Dragljanima.

Grad objavio raspored spremnika

Na službenim stranicama grada Vrgorca objavljen je raspored spremnika, kao i broj telefona za starije i nemoćne stanovnike kojima j epotrebna posebna dostava itke vode. Građani kojima su potrebne veće količine vode, napominju, mogu je preuzeti na hidrantu na Lukavcu, u blizini crpne stanice Lukavac.