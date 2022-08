Vojni stručnjak objasnio što Rusi rade u Jadranskom moru: 'Pokušavaju doći u dodir s NATO-snagama kako bi ih testirali'

Radi se o uobičajenim aktivnostima oružanih snaga Ruske Federacije, rekao je sigurnosni stručnjak Gordan Akrap večeras u središnjem HTV-ovom Dnevniku komentirajući kretanje ruskih brodova u Jadranu

'Radi se o uobičajenim aktivnostima oružanih snaga Ruske Federacije bez obzira na to radi li se o zračnim ili pomorskim snagama koje pokušavaju doći u dodir s NATO-snagama kako bi testirale organizaciju, učinkovitost, mobilnost i sustav zapovijedanja, upravljanja i vođenja NATO-saveza i zemalja članica NATO-saveza u krizama', rekao je Akrap za HRT.

Dodao je da takve slučajeve vidimo često na području Baltika, odnosno Sjevernog mora, i Norveške, a sada to vidimo i u Jadranu. Istaknuo je da se to more jako dobro štiti - štite ga Hrvatska, dijelom Albanija, te Italija.

'Na tom dijelu nalaze se i tri velike pomorske baze koje koriste talijanske oružane snage, ali i snage NATO-saveza', rekao je Akrap.

Istaknuo je i da su Rusi već uzeli jednu pomorsku zračnu bazu u Siriji i od nje napravili svoju bazu. Dodao je da je u posljednjoj ruskoj strategiji predsjednik Vladimir Putin napisao da je cijelo Sredozemlje, a ne samo istočno, teatar njihovih operacija.

Rekao je da je u Jadran osim četiri broda ušlo i nekoliko podmornica, ali su one praćene od početka do kraja te odmah vraćene nazad.