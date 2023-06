Nova regulacija prometa: Iz HAC-a objasnili što je novo na Lučkom

Nova prometna regulacija u čvoru Lučko donosi to da je iz svih pravaca jednaki prioritet prilaska samoj naplatnoj postaji, istaknujo je Hrvoje Ordulj, voditelj Odjela za sigurnost prometa HAC-a.

'Vozači znaju da su do sada bile tri prometne trake iz smjera Jadranske avenije, dvije prometne trake iz smjera Buzina, odnosno iz smjera istoka i samo jedna prometna traka iz smjera Jankomira, odnosno s autoceste A2 iz Bregane. Ulaskom u Schengenski prostor granice više nisu te koje će zaustavljati promet, znači promet u kontinuitetu dolazi do čvora Lučko. Hrvatske autoceste su bez investiranja u građevinske zahvate izvele novu prometnu signalizaciju, horizontalnu i vertikalnu, s kojom smo dobili isti prioritet za sva tri pravca. Jadranska avenija je sužena na jednu traku, prilaz iz smjera Buzina je također u samom kraku sužen na jednu traku i sva vozila koja ulaze u čvor bez prestrojavanja mogu doći do naplatne postaje', kazao je Ordulj za HRT.

Novost su i ENC uređaji koje će se moći koristiti na svim trakama koje budu otvorene, a ako bude gušćeg prometa bit će ih otvoreno svih deset.