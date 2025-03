Vlajčić potvrdio: Nediljko Dujić još je uvijek formalno šef Hrvatskih šuma

"Uz mjeru 23. iz Programa ruralnog razvoja, koja se odnosi na štete u prošloj godini od ukupno 43 milijuna eura, a koja će se zajedno s ovim programom potpore isplaćivati u prvoj polovini ove godine, smatramo to dodatnom pomoći našim poljoprivrednicima kako bi se održala poljoprivredna proizvodnja na razinama iz prošlih godina", istaknuo je.

Vlajčić je nakon sjednice Vlade kazao kako je uslijed poremećaja na tržištu došlo do podizanja cijena svih inputa poljoprivredne proizvodnje, posebno mineralnih gnojiva, a ovim paketom pomoći poljoprivrednicima će se ublažiti svi ti troškovi.

Nova Uprava će se imenovati kada za to dođe vrijeme, nema u tome ništa sporno, kazao je. Na upit kada bi to moglo biti rekao je da su dobili produljenje od EK još mjesec dan, do kraja travnja, tako da vjeruje da će u sljedećim tjednima biti imenovana nova Uprava.

Podsjetio je da je Vlada donijela odluku o razrješenju postojećih članova Uprave, a tako će donijeti i odluku o imenovanju novih članova, nakon čega će on kao ministar sazvati skupštinu i bit će imenovana nova uprava.

Na pitanje u kakvom pravnom statusu je sada Nediljko Dujić, ministar je rekao da je on još uvijek predsjednik Uprave HŠ. Vlada je donijela zaključak o razrješenju, kada se donese zaključak o imenovanju v.d. predsjednika uprave HŠ sazvat će se skupština društva te će se te odluke Vlade izglasati, donijeti u konačnici, rekao je.