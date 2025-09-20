Belje mora eutanazirati 10.000 svinja, ovo je najveće žarište svinjske kuge, bolest šire ljudi

Suočeni smo s najvećim žarištem ove bolesti u Hrvatskoj do sada. Bolest se i dalje širi, unatoč svim poduzetima mjerama, isključivo zbog ljudskog faktora, neodgovornosti i ilegalnih aktivnosti, a glavni prijenosnik je čovjek, ustvrdio je ministar Vlajčić.

Nakon sjednice Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK Vlajčić je izjavio novinarima da je virus ASK potvrđen i u osječkom prigradskom naselju Nemetinu, u objektu s 1600 svinja.

Rekao je i da od danas on preuzima vođenje Nacionalnog stožera za suzbijanje ASK, jer mora postojati jasna linija političke i zapovjedne odgovornosti, a u radu Stožera sudjelovati će i drugi ministri, glavni državni inspektor i drugi odgovorni dužnosnici.

Budući da se 67 posto svinja u Hrvatskoj drži tek na 1,5 posto velikih objekata moramo biti svjesni da današnjih pet posto vrlo lako može postati 75 posto, ako se pojedinci nastave ponašati neodgovorno i ako se bolest proširi na još više velikih objekata. Ne budemo li odlučni, naći ćemo se vrlo brzo u svojevrsnoj izolaciji unutar EU, što bi bila nemjerljiva šteta za hrvatsko svinjogojstvo, a to nećemo dopustiti, upozorio je ministar Vlajčić.

Izvijestio je da je Hrvatska od 2023. godine, zbog posljedica ASK izgubila 41.000 svinja, a kada se tome pribroje ove dvije farme to će biti više od 51.000 svinja, što je oko pet posto ukupnog fonda svinja u Hrvatskoj.

Kao neke od mjera, koje su donesene na današnjoj sjednici Stožera Vlajčić je najavio pojačanu kontrolu državne granice, kako bi se spriječio prelazak bolesti iz susjednih zemalja, a svaka sumnja u ilegalni promet životinja bit će vrlo strogo sankcionirana.

Najavio je i uspostavu policijskih punktova za nadzor kretanja, posebice u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kako bi se kontroliralo potencijalno širenje bolesti ilegalnim prometom životinja te strogi nadzor koji će Državni inspektorat provoditi u pratnji policije.

Velike farme pod cjelodnevnim nadzorom

Velike farme s više od tisuću svinja bit će pod strogim nadzorom policije 24 sata dnevno, jer te farme imaju dvije trećine ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj i ove dvije Županije. Pod nadzor će biti stavljene i zaražene farme, a o daljnjim mjerama pravodobno ćemo izvijestiti javnost, kako bi stali na kraj ilegalnoj trgovini. Tu se radi o svjesnom ugrožavanju cjelokupnog hrvatskog svinjogojstva i prehrambenoj sigurnosti države, istaknuo je ministar.

Na upit novinara rekao je da će se idućih dana istražiti kako je virus ASK ušao na farmu Sokolovac u Baranji. Upitan za komentar zahtjeva predsjednika Odbora za svinjogojstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (HPK) Antuna Golubovića da podnese ostavku, Vlajčić je odgovorio da je Golubović i ranije imao određenih izjava, od kojih se Komora ogradila.

Na sjednici Stožera sudjelovao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić koji je najavio da će MORH jednu bojnu Hrvatske vojske staviti na raspolaganje za dezinficiranje objekata koji su zaraženi, ili gdje postoji sumnja da su zaraženi.

Rasplet ove krize neće biti jednostavan, jer se radi o farmi s oko 10.000 svinja, bit će potrebno organizirati eutanaziju i zbrinjavanje svinja, ali MORH će i ovdje dati potporu jer će inženjerijske postrojbe također biti na raspolaganju, rekao je Anušić.

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Tatjana Karačić izvijestila je da je osječko-baranjski Stožer Civilne zaštite započeo s pripremama za provedbu potrebnih mjera na farmi Sokolovac.

Imamo dovoljan broj ovlaštenih veterinara i tehničara, a to smo imali i 2023. godine, u vrijeme velike epidemije ASK u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kada smo angažirali veterinare iz drugih dijelova Hrvatske te ih privremeno poslali na područje epidemije. Ako bude potrebno naše kolege bit će i sada na raspolaganju, poručila je Karačić.