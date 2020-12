Vladimir Trkulja: Opasnost od cijepljenja je zanemariva u odnosu obolijevanje

Vladimir Trkulja, profesor farmakologije s Medicinskog fakulteta u Zagrebu kazao je kakvo je stanje glede cjepiva protiv koronavirusa. Ukazao je na to da postoji zabluda da je proces pronalaska lijeka definiran vremenskim razdobljem

"Nuspojave kao što je slabost, umor, temperatura, bol na mjestu uboda, to je prilično često. To traje dan ili dva i bezopasno je, i to nije ono na što mislimo kada se radi o sigurnosti cjepiva. Postoje surogatni pokazatelji temeljem kojih možemo razumno očekivati nešto. Možemo reći da je šansa da će netko tko će se cijepiti i doživjeti nešto ružno dvadeset do pedeset puta manje nego da se razboli i da se to pretvoriti u neki ozbiljan oblik bolesti. Sve nam to govori da razmišljati o ozbiljnim posljedicama nema oslona", rekao je Trkulja. Kazao je kako je ukupno ljudsko znanje o ovoj problematici pokazalo da je opasnost od cijepljenja zanemariva u odnosu na to da se ne cijepite i da ozbiljno obolite", rekao je Trkulja.



Kazao je i kako ćemo, dokle god se bude odvijao proces cijepljenja, maske morati nositi.

"Tek kada virus dovoljno suzbijemo ćemo moći slobodno živjeti", kazao je Trkulja.