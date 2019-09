Vlada produžila rok za davanje ponuda za borbene avione, piloti poručuju: 'Na sve smo spremni'

Vlada je produžila rok do kojeg su se države koje su Hrvatskoj spremne prodati borbene avione o tome mogle očitovati. Banski dvori ne otkrivaju tko im je sve do danas odgovorio na pismo. No, Dnevniku Nove TV neslužbeno je potvrđeno da će se pričekati još nekoliko dana s obzirom na to da su se neki ponuđači naknadno javili i pokazali interes.

Konačnu odluku čekaju i vojni piloti u bazi na Plesu, jer na preostale MIG-ove na kojima lete ne mogu još dugo računati. Iako željni akcije - nisu u zraku. U vojnoj bazi u Zagrebu piloti MIG-a u ponedjeljak dežuraju. Za pukovnika Zvonimira Milatovića, pilota MIG-a nema opuštanja. 'Trenutno su dva aviona spremna, plus jedan rezervni, ti zrakoplovi su naoružani raketama i topom...', kazao je Milatović za Dnevnik Nove TV.

Tu su u slučaju da na nebu treba presresti tuđi zrakoplov sumnjivih namjera koji ne surađuje s kontrolom leta. Milatović kaže da je do polijetanja potrebno sedam do deset minuta, prosjek je devet. 'Ali da je neki cilj koji odmiče od nas - mi bi ubrzali. Zadnjih par dana bilo je nekoliko dizanja tako da je to nama - redovan dan u uredu', dodaje. U njihovim je rukama svakodnevno i borbeni avion. Ali i sigurnost pilota. Gotovo kirurški posao aviomehaničara ne trpi greške. Tu su hangari u kojima se MIG-ovi servisiraju. Na njih država može računati još najviše tri godine. Većina od 12 ruskih lovaca 'otpisana' je nakon remonta u Ukrajini.

Ne lete, već su prizemljeni. O tome je li ta odluka bila opravdana ili ne - nitko ovdje ne želi govoriti. U posao države koja ponovno traži bolje puno rješenje od ovog - piloti se ne žele miješati. 'Ukoliko se pokaže prilika, a da nam ne utječe na ovo ovdje, voljeli bismo da se dio pilota pošalje na neku obuku, gdje bi se dio znanja mogao nama vratiti za budući avion', objašnjava Milatović. 'Mi ćemo biti 500 metara niže...', dodaje. Priželjkuju to i oni najmlađi u eskadrili koje zatičemo u pripremi radnog tjedna. I ne skrivaju da su češće ovdje nego u pilotskoj kabini. Natporučnik Ivan Rendulić, pilot MIG-a kazao je: 'Mi smo svi obučeni maksimalno koliko možemo bit' za ovo što radimo, ali nadamo se da će doći nešto modernije. Od ovih koji se spominju, apsolutno svejedno, F16, Gripen, na sve smo spremni'.