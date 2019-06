Vlada plaća školske udžbenike, ali ne i radne bilježnice. Provjerite hoće li ih platiti vaša lokalna vlast

Svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj, sukladno novom Zakonu o udžbenicima, u školskoj godini 2019./2020. dobit će besplatne udžbenike na teret državnog proračuna. No s pripadajućim radnim bilježnicama, sada klasificiranim kao 'drugi obrazovni materijali', situacija je ponešto drukčija. Ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, Vlada može za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju, odnosno sufinanciranju nabave i tih materijala. Ove godine takve odluke nema, pa će 'uskočiti' pojedine lokalne sredine

Odluke o financiranju besplatnih radnih bilježnica za učenike donijeli su pojedini gradovi i općine, a neki će to tek učiniti. Na županijskoj razini, to je prva učinila Zagrebačka županija te na svom teritoriju ima devet gradova, a to su: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić.

Još 7. svibnja zagrebački župan Stjepan Kožić najavio je da će prvog dana školske godine, uz besplatne udžbenike, sve tamošnje učenike osnovnih škola dočekati besplatne radne bilježnice za koje je ta županija osigurala 7,5 milijuna kuna.