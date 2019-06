Nova šefica agencije za provedbu kurikuluma za tportal presjekla: Nema govora o odgodi reforme!

Dubravka Brezak - Stamać, novoimenovana ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) - institucije zadužene za edukaciju učitelja i nastavnika u sklopu kurikularne reforme - presjekla je za tportal medijska nagađanja o tome da će zagovarati odgodu uvođenja reforme u sve škole od jeseni. 'Nema govora o bilo kakvom oponiranju. Po vokaciji sam sklona suradnji, a cilj je samo jedan: reforma školstva', napominje Brezak - Stamać, HDZ-ova vijećnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i profesorica u MIOC-u

Komentirajući današnje novinske naslove koji sugeriraju da želi odgoditi frontalno uvođenje kurikularne reforme u sve hrvatske škole od jeseni, obrazlaže da ona to nije rekla. Njezino razmišljanje na tragu je, kaže, većine njezinih kolega u nastavi, a to je da se ranije trebalo razmišljati o tome da se reforma ne uvodi tako brzo. No to je, reklo bi se, prošlo svršeno vrijeme.

'Jedno su škole s eksperimentalnom provedbom, a drugo je ovo što dolazi frontalno u sve škole. Da, mi imamo spremne udžbenike i digitalne sadržaje, ali trebamo imati i spremne profesore. Ipak, nikad niste dovoljno spremni, a učitelji i profesori su cijelo vrijeme učili. Skloni su učenju, pa će i to savladati. Najesen reforma ide i sigurno će se učiniti sve da to funkcionira', najavljuje Brezak - Stamać, izabrana u konkurenciji od sedmero kandidata na javnom natječaju za čelnika AZOO-a.