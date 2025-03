Vlada: Ispunjenje materijalnih zahtjeva sindikata trenutno nije zakonski moguće

Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić podsjetio je da je Vlada već poduzela konkretne korake za poboljšanje položaja zaposlenih u obrazovanju. "Osnovica plaće je proteklih godina povećana za više od 20 posto, a isplaćen je i prvi dio povećanja od 3 posto, dok se daljnjih 3 posto očekuje uskoro", istaknuo je Mamić.

Pojasnio je kako Vlada nije mogla prihvatiti dodatne materijalne zahtjeve jer bi to narušilo financijsku stabilnost sustava. "Ako bi svi resori tražili slične dodatke, došlo bi do neravnoteže u sustavu", kazao je uz objašnjenje da su koeficijenti su određeni na temelju stručne analize Ministarstva rada, Svjetske banke i domaćih stručnjaka. "Ako se utvrdi da je negdje došlo do pogreške, spremni smo to ispraviti, ali linearno povećanje za sve jednostavno nije moguće", naglasio je.

Zaključio je kako Vlada vjeruje da štrajk nije potreban jer postoji prostor za daljnje pregovore. "Očekujemo da će učitelji prepoznati što je sve učinjeno u posljednjih šest godina i da će razum prevladati. Ako sindikati nastave sa štrajkom, razmotrit ćemo zakonsku osnovu za takve aktivnosti", poručio je Mamić.