HRT objavio: Bomba u letjelici težine do 120 kg eksplodirala je ispod zemlje. Umirovljeni pukovnik ne vjeruje u eksploziju: 'Da se dogodila, krater bi bio mnogo veći'

Bomba u besposadnoj vojnoj letjelici koja se srušila u Zagrebu bila je težine do 120 kilograma i eksplodirala je ispod zemlje, izvijestio je u nedjelju navečer HRT pozivajući se na visoki izvor iz Ministarstva obrane

Iz visokih izvora u MORH-u doznajemo da je bomba pronađena u letjelici težine do 120 kilograma. No, kako je letjelica udarila u meko tlo, eksplozija se dogodila ispod zemlje. Da je udarila u asfalt ili beton posljedice bi bile katastrofalne, izvijestio je HRT u središnjem Dnevniku.

I dok je istraga u tijeku, tijekom dana su se u medijima mogla čuti i suprotna mišljenja vojnih analitičara koji drže da nije bilo riječ o aviobombi nego o eksploziji sustava za samouništenje opreme i podataka.

Tako je primjerice pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva umirovljeni brigadir Ivan Selak rekao da je gotovo siguran da nisu pronađeni fragmenti aviobombe jer "da je unutra bio eksploziv danas ne bi bilo pola krila studentskog doma".

Umirovljeni pukovnik ne vjeruje ni u eksploziju: 'Da se dogodila, mislim da bi krater bio mnogo veći'

"Ne znam zašto se provukla priča o aviobombi. Moguće je da netko neplanirano ili namjerno ugradi nešto što je eksplozivna naprava, ali najčešće su takve letjelice iz doba Hladnog rata imale uređaje za samouništenje. Bez završnih nalaza istrage, zajedničke istrage NATO-a i RH, ne želim ovo komentirati uopće. To je letjelica iz Hladnog rata na mlazni pogon, vrlo brza, predviđena za izviđanje, koja se trebala vratiti pošiljatelju i dostaviti snimke sa terena koje je trebalo izvidjeti. To su bile zadaće. Je li netko zloupotrijebio tu letjelicu ili ne, to mora pokazati istraga", pojasnio je umirovljeni pukovnik Damir Galešić za Novu TV.

Eksplozija se može dogoditi i u zraku i udarcem u tlo.

"Da se dogodilo u tlu, mislim da bi krater bio mnogo veći. Ne vjerujem. Izvađeni su veliki komadi letjelice. Ako je i bilo samouništenja, onda je vrlo malim količinama uništen samo bitan dio letjelice", pojasnio je i dodao da ni crnu kutiju u takvoj letjelici ne bi trebalo tako zvati. Riječ je o uređaju za navigaciju.

"Taj uređaj neće ništa pokazati. Njegova zadaće je samo odvesti letjelicu i vratiti je korisniku", dodaje.