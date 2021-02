Virusni imunolog Luka Čičin-Šain: Otvaranje terasa ne vidim pretjerano kritičnim, više me brinu okupljanja u zatvorenom radi sporta

Virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja Braunschweig dr. Luka Čičin-Šain u Dnevniku N1 komentirao je situaciju s koronavirusom i otkriće novih varijanti u Hrvatskoj.

“To je veći razlog za zabrinutost, to smo vidjeli u drugim europskim zemljama. Širi se brže od drugih sojeva, lakše zaražava ljude, ima češće ozbiljnije kliničke slike. Zato je to razlog za zabrinutost i ako je to jedan od pet s tim sojem, to govori da će se u budućnosti virus širiti brže što može dovesti do ubrzavanja epidemije.”

“U osnovi to nije velik razlog za zabrinutost, ali treba pratiti situaciju. Južnoafrički soj, kao i brazilski, pojavili su se u područjima gdje je prokuženost već visoka. Razvili su se jer se virus prilagodio okruženju gdje dio ljudi ima protutijela. Te mutacije omogućavaju virusu da se razmanaža i širi u stanovništvu kojo je bilo zaraženo. To je najozbiljnije za shvatiti. U Hrvatskoj je prokuženost puno niža nego u tim krajevima pa ne bi trebalo biti toliko problema.”

Na pitanje je li trend rasta od 35% u posljednjih tjedan dana, o čemu je u petak izvijestio Stožer, uzrokovan upravo britanskim sojem, Čičin-Šain odgovara:



“To je teško razlučiti. Rast brojki ne želimo. Virus koji se brže širi može dovesti do bržeg rasta brojki. Zato treba biti oprezan u komunikaciji s drugima, kontaktima i mjerama.”

Ističe da se ne treba zamarati pitanjima je li ovo drugi ili treći val, ali da treba paziti na ponašanje:

“Mislim da je važno naglasiti da sve te brojke nisu dislocirane od realnosti kako se ponašamo. Na ponašnje virusa ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na to kako se mi ponašamo i u kojoj mjeri idemo u društva gdje ćemo sresti puno ljudi i gdje postoji šansa zaraze. Treći val nije važno pitanje, važnije je paziti da ne dovedemo ponašanjem do toga da brojke nastave rasti, nego da se počnu opet spuštati.”

Popuštanje mjera i cijepljenje



Otvaranje terasa ne smatra kritičnim, no problematičnim bi se mogli pokazati sportovi u zatvorenom.



“Otvaranje terasa ne vidim pretjerano kritičnim. Mislim da je to ljudima i potrebno. Društva moraju sjediti za odvojenim stolovima s dosta prostora između i to bi moglo funkcionirati. Više me brinu okupljanja u zatvorenom prostoru radi sporta. Kad se bavimo sportom, pojačano dišemo, izbacujemo više aerosola. Vidjet ćemo u kojoj je mjeri ta mjera promijenila sliku. Vlada je najavila da će opet pooštriti mjere ako vide da trend raste. Pratit ćemo situaciju. U drugim zemljama također dolazi do otvaranja, ljudima je dosta. U Njemačkoj opet vidimo trend rasta nakon što imali spuštanje. Ništa nije bitno drugačije. Britanski soj je stigao svuda i malo se brže širi.”

Ponavlja ono što su mnogi stručnjaci posljednjih tjedana isticali – bolje je cijepiti se i onim cjepivom prema kojem ste sumnjičavi, nego se ne cijepiti uopće ili odgađati cijepljenje.

“Ne znam koliko je izvedivo cijepiti populaciju do ljeta. U Njemačkoj je problem što postoji dosta ljudi koji zaziru od cjepiva AstraZenece, a čujem da i u Hrvatskoj postoji zazor prema određenom proizvođaču. To je deplasirano, sva cjepiva funkcioniraju dobro. Važno je dobiti bilo koje cjepivo sutra, nego neko koje smatramo boljim za dva mjeseca. U SAD-u je cjepivo Johnson&Johnson prošlo kroz urede, dobili su privremeno odobrenje. EMA prati što se događa u FDA i vjerujem da će i tu doći do odobrenja.”