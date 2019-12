Virovitica se kratkoročno zadužila za 40 milijuna kuna, oporba napala gradonačelnika Kirina

Gradsko vijeće Virovitice usvojilo je u utorak navečer odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Virovitice za 40 milijuna kuna i odluke o davanju suglasnosti za dugoročna zaduživanja Osnovnoj školi Ivane-Brlić Mažuranić za 2,5 milijuna kuna i Dječjem vrtiću Cvrčak za 5,8 milijuna kuna.

„Kratkoročnim kreditom planiramo premostiti jaz zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza jer obveze dospijevaju znatno ranije nego što sredstva pomoći budu uplaćene u proračun. Škola i vrtić zadužuju se za potrebe plaćanja svoga udjela u energetskim obnovama. Budući da nemaju vlastitih sredstava za vraćanje kredita, sredstva za otplatu kredita osigurati njihov osnivač Grad Virovitica“, rekla je pročelnica Grbac.

Grad Virovitica kredit će otplaćivati 12 mjeseci, a škola i vrtić 10 godina uz redovnu kamatu od 2,95 posto.

Oporba se žestoko usprotivila novim zaduživanjima i iz protesta vijećnici nisu željeli biti nazočni sjednici Gradskog vijeća. Došli su do zgrade gradske uprave samo kako bi novinarima obrazložili svoju odluku.

„Nije ovdje riječ o nikakvom jazu nego o nelikvidnosti uzrokovanoj do sada nerazjašnjenom nestanku više od 17 milijuna kuna iz gradskog proračuna. Grad se dugoročno nije mogao zadužiti jer nije dobio suglasnost Vlade nakon u proračunu nestalo od preko 17 milijuna kuna. Pristupilo se poslovnoj banci s kojom Grad ima dugogodišnji poslovni odnos, no s kojom je sada u sporu jer upravo tu banku smatraju suodgovornom što nije spriječila nezakonite radnje. Banka ih je odbila, zaduženje nije odobreno, pa se morala potražiti nova banka“, rekao je Darko Lešković (MOST).

Siniša Prpić (HSPD) je kazao kako je ovo zaduživanje „financijskoj perverzije“ u kojoj oni ne žele sudjelovati.

„Od lipnja ove godine kada je otkrivena krađa iz proračuna do danas apsolutno je sve nejasno. Nejasno je kako je pročelnik za financije Siniša Palm skončao svoj život, nejasno je gdje nestalo 17 milijuna kuna, ali je jasno da su svi odgovorni u ovoj sramotnoj aferi ostali na svojim pozicijama. Apsolutno je neprihvatljivo da se kreditno zadužuju ustanove koje nemaju nikakvih prihoda i to se do sada nije događalo. Bojim se da je tu netko bio ucijenjen. Imam spoznaja da je netko direktorima tih ustanova prijetio da bi im se moglo udariti na plaće ako to ne učine“, tvrdi Prpić.

Vijećnik SDP-a Dražen Kurečić je naglasio kako se radi o netransparentnom zaduživanju.

„Četrdeset milijuna kuna se uzima izravnom pogodbom bez javnog poziva i javnog natječaja. Godinama već upozoravamo da su proračuni prenapuhani i sad se događa da zadnjih dana ove godine moramo platiti izvođače radova kako ne bi propali EU projekti, a u proračunu nema novca pa se hitno moramo zaduživati što je nepovoljno za građane Virovitice“, rekao je Kurečić.

Podsjetio je kako je Državna reviziji utvrdila odgovornost gradonačelnika Ivice Kirina u slučaju nestanka 17 milijuna kuna iz gradskog proračuna i kako je on već davno trebao odstupiti s mjesta gradonačelnika.

„On je po zakonu odgovoran za ekonomično, racionalno, transparentno i nezakonito trošenje proračuna, a ništa se nije dogodilo jer institucije šute. Premijer Andrej Plenković zbog ove je afere trebao raspusti Gradsko vijeće, i gradonačelnika i imenovati povjerenika“, rekao je Kurečić.

Gradonačelnik Ivica Kirin odbio je kritike oporbe i naglasio kako ona predstavlja „onu Viroviticu koja ne želi progresiju i razvoj i ne želi ići naprijed“.

„Treba biti velik, doći na sjednicu i kazati zašto su protiv, a ne pričati kojekakve gluposti. Ja sam gradonačelnik u pet mandata i građani mi vjeruje. Ispada kao da za sebe dižem ovaj kredit, a jasno i glasno se vidi da je novac namjenski određen i zna se gdje će se potrošiti. Moramo se zadužiti kako bi realizirali započete projekte, ne možemo čekati da dobijemo na lotu“, kazao je Kirin.