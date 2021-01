Vili Beroš: Očekivali smo i veći broj novozaraženih u Sisačko-moslavačkoj županiji, no to se nije dogodilo

Ministar zdravstva Vili Beroš u petak je poručio da je isplata 10 posto veće plaće zaposlenima u zdravstvenom sustavu koji rade s covid-19 pozitivnim pacijentima u domeni ravnatelja pojedinih zdravstvenih ustanova.

Izrazio je zadovoljstvo što je Ministarstvo zdravstva pridonijelo adekvatnom odgovoru zdravstva, u smislu redistribucije bolesnika. Sve zagrebačke i okolne bolnice uvezene su, kaže, u jedan povezani sustav gdje komuniciraju kroz brzu telefonsku liniju 24 sata dnevno. Dosad nije bilo većih problema u transportiranju bolesnika prema drugim bolnicama.

Beroš je istaknuo da su na današnjem sastanku razgovarali o kratkoročnim i dugoročnim planovima revitalizacije sisačke bolnice. Zamolio je, kaže, da oni sami sugeriraju pravce kretanja s obzirom na specifičnu situaciju da je sisačka bolnica dislocirana na tri lokacije i to komplicira pružanje zdravstvene zaštite.

"Sada je trenutak nakon tragedije da se podvuče crta i da odredimo daljnji pravac kretanja i optimalne ideje za ovaj kraj", istaknuo je Beroš dodavši da će Vlada i ministarstvo napravit će sve da 'suportiraju' takvu ideju.

Velika mogućnost koja se pruža jest, ističe, financiranje iz sredstava EU fondova. "Naš zadatak je utemeljiti jedno takvo rješenje koje će biti odgovor na zdravstvene potrebe stanovništva ove županije u budućnosti", poručio je.

Beroš: Očekivali smo veći broj novozaraženih

Vezano za epidemiološku situaciju, ponovio je da nema jednog elementa na osnovu kojeg se odluka o popuštanju mjera donosi.

"U okolnostima kada se povećava mobilnost građana, zimskih mjeseci, zbog činjenice da incidencija u nekim zemljama raste, u opticaju je novi soj - nije jednostavno odlučiti kad", istaknuo je, dodavši da svakodnevno prate situaciju i zbog ovih faktora su odlučili produljiti mjere do 31. siječnja.

Poručio je da će, kada struka procijeni, doći do postepene relaksacije svih mjera.

Vezano za stanje u županiji pogođenoj potresom rekao je da su očekivali i veći broj zaraženih no nije se dogodio, a tamo gdje se dogodio, povezan je sa smještajnim uvjetima.

Vezano za cijepljenje saborskih zastupnika, oko čega je dio građana nezadovoljan, Beroš naglašava da je bitno poslati poruku o važnosti cijepljenja. "Nakon cijepljenja dijela ministara mišljenje o cijepljenju se mijenja nakon početne skeptičnosti javnosti", ustvrdio je.

Dujmenović: Započeli smo s obrtničkim radovima

Ravnatelj sisačke bolnice Tomislav Dujmenović rekao je da su već započeli s obrtničkim radovima na odjelu oftamologije, što će povećati broj hospitaliziranih bolesnika za 12 kreveta.

U traženju su ponuda za obrtničke radove na zgradi kirurgije, a planirano trajanje radova je 30 do 40 dana.

Izvijestio je da bolnica trenutno ima 50 kreveta za bolesnike, a dnevno umjesto nekadašnjih 1200 postupaka, obave do 350.

Dijagnostičke postupke obavljaju, kaže, kao i prije, a specijalističke ambulante koje su radile prije rade i sada, ali u nešto manjem obujmu.

Specijalizanti idu u Kutinu, a svaki tjedan do pet specijalista ide u Kutinu, Novsku i Topusko.

"Šaljemo automobil po krv iz DZ Glina i na taj način određujemo hormone i tumorske markere te im putem CEZIH-a pošaljemo", rekao je Dujmenović.

Dva šatora ispred bolnice bit će tamo dok se ne završi zgrada kirurgije i oftamologija.

Žinić: Nemamo potvrdu da će ljudi biti oslobođeni plaćanja režija

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić rekao je da trenutno ne može potvrditi da će ljudi biti oslobođeni plaćanja režija - struje, vode i ostalih komunalija.

"Nemamo potvrdu od tih poduzeća koje daju te usluge", rekao je. Podsjetio je ipak da su premijer i ministarstvo obećali da će razgovarati s davateljima usluga da se određeni troškovi participiraju iz pomoći koje daje država te izrazio uvjerenje da će tako i biti.

"No, ne bi nikoga pozvao da ovog trena se ogluši i ne plati račune. Neka budu racionalni u svemu što troše", poručio je.

Potvrdio je da ovrha neće biti i sve ovrhe bi trebale biti stavljene u stanje mirovanja po njegovim saznanjima.

Žinić je na novinarski upit ponovio da je program poslijeratne obnove imao svoja pravila i zakon, "postojali su modeli nadzora, radilo se sve pod nadzorom radio, bile su ovlaštene tvrtke".

"To je bio jedan od najboljih programa koje je država poslije rata napravila. Nepravilnosti uvijek ima", ustvrdio je, pozvavši da službe da odrede svoje, a eventualni odgovorni budu kažnjeni.

Sisačka je bolnica, objasnio je, dosad bila na tri lokacije, što komplicira pružanje zdravstvene zaštite, ali i čišćenje, kuhanje… 'Sad je trenutak da se podvuče crta i odredimo pravac kretanja da dođemo do optimalne ideje, a ministarstvo i Vlada će napraviti sve da to podrže. Dogovorili smo neke sastanke uskoro, sad ne želimo da vrijeme uzalud protječe, moramo čim prije vidjeti što treba. Velika je mogućnost financiranja iz EU fondova. Naš je zadatak utemeljiti rješenje za ovu županiju', rekao je Beroš.

Naglasio je da je stigla već ponuda za detaljnu analizu građevinskih konstrukcija svih zgrada.

Komentirao je i posebnu nagradu zdravstvenim djelatnicima koji su radili s covid bolesnicima: 'Zdravstveni djelatnici koji su radili s covid pozitivnim bolesnicima, ostvarit će pravo na posebnu nagradu od 10% na osnovicu plaće. Ravnatelji svake ustanove to moraju sagledati i odrediti taj dodatak. Ako bude spornih elemenata, kao s vozačima saniteta, na raspolaganju sam da vidimo što i kako.'

Premda su se pribojavali da će se zbog potresa epidemiološka situacija značajno pogoršati, to se nije dogodilo. Došlo je do rasta broja zaraženih, no taj porast, istaknuo je Beroš, ima veze s kolektivnim smještajem.

'Svi trijažni postupci teku bez poteškoća, cijepljenje je u tijeku, imamo nešto veći broj novozaraženih u kolektivnom smještaju, no epidemiolozi su na terenu, NZJZ daje sve od sebe. Izvjesno je da je područje pogodila velika nepogoda i prvih dana nitko nije razmišljao previše o epidemiološkim mjerama. Očekivali smo i veći broj novozaraženih kao posljedicu tih zbivanja, no to se nije dogodilo. Određeni porast novozaraženih imamo, ali je u vezi sa smještajnim uvjetima', rekao je Beroš, prenosi N1.