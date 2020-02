Vikend započinje suncem i južinom, ali kiša čeka iza ugla

'Vani je baš lijepo. Temperatura po mjeri', komentirali su u petak mnogi. Podjednako će biti i u subotu, a već od nedjelje slijedi južina, koja će još izraženija biti u vjetrovitiji, kišovitiji i topliji ponedjeljak. Promjenljivo i relativno toplo za ovo doba godine bit će i u nastavku novoga tjedna, ali to ne znači da ponegdje nije moguć i snijeg, piše Zoran Vakula za HRT

Subota: barem djelomice sunčano, bura, na kopnu hladno jutro

Subota će na istoku Hrvatske biti pretežno sunčana, prijepodne još ponegdje uz promjenljivu naoblaku. Jutro hladno, a uz mjestimice umjeren jugoistočni vjetar temperatura će danju porasti do 8 °C.

Podjednaka temperatura mjerit će se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne također biti više oblaka nego popodne. Jutro hladno, mjestimice uz mraz i temperaturu između -3 i 0 °C.

Najhladnije će jutro biti u gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre, uglavnom od -7 do -4 °C. Na obali ujutro pak od samo 1 do 8 °C na ponekim otocima. Danju će sunčanih sati biti mnogo uz temperaturu od 7 °C u gorju do 12 °C na moru. Upozorenje za vjetar odnosi se na podvelebitsko područje samo u noćnim i jutarnjim satima, kada će još mjestimice biti olujnih udara bure. Danju će bura oslabjeti, pa će more na sjevernom Jadranu biti uglavnom malo valovito.

Malo valovito more bit će i u Dalmaciji, uz prevladavajuću vedrinu, u unutrašnjosti i hladno jutro, temperaturne "minuse" i mraz, a najviša dnevna temperatura bit će većinom od 10 do 14 °C.

I na jugu Hrvatske relativno toplo poslijepodne. U noći i ujutro duž obale će puhati umjerena bura, ponegdje još s jakim udarima, a danju će oslabjeti. Dan će uz obilje sunčanih sati biti idealan za boravak na otvorenom.