Vakula za vikend predviđa još većinom suho uz jačanje južine, a u novome tjednu nove oborine

Nakon što nam je priroda u utorak i srijedu pokazala silu, u četvrtak smo u mnogim krajevima imali za veljaču gotovo pa idilu. Imat ćemo je u većini Hrvatske sve do nedjelje, nakon koje će se opet ispuniti neke 'tople želje', prognozira meteorolog Zoran Vakula

Ponovno slijedi južina i iznadprosječno toplina, ali i punjenje, nadam se ne i kidanje, nekih žljebova - oluka - rina. Prije toga, u petak se atmosfera smiruje jer na vrijeme sve više djeluje polje visokog tlaka, kaže Zoran Vakula za HRT.

No, zbog blizine frontalnog poremećaja u mnogim će područjima još biti dosta oblaka, i to osobito u prvom dijelu dana, a na istoku vedrina ni kasnije nije obećana.

Najviše sunčanih sati bit će na sjevernom Jadranu i u Istri, pri čemu će zbog bure pogledi i dalje biti bistri...

Petak: hladnije jutro, još ponegdje jaka bura, barem djelomice sunčano

Slavonija, Baranja i Srijem u petak će biti među našim najoblačnijim krajevima, uz sunčanih sati malo, ali dovoljno da najviša temperatura uz sjeverozapadnjak dođe do oko 8 °C. Čak i malo više od prosjeka za ovaj dio veljače. Ni jutro neće biti odviše hladno jer će noćni oblaci onemogućiti znatniji pad tempetature. Češćih i zamjetnijih temperaturnih "minusa" bit će u tijekom noći manje oblačnoj središnjoj Hrvatskoj, gdje će također vjetar biti slab, a najviša temperatura uz djelomice sunčano vrijeme oko 9 °C. Malo niža u gorju, a viša u još sunčanijoj, čak i vedroj Istri i na sjevernom Jadranu, pri čemu će samo ponegdje u noći i ujutro puhati umjerena bura i tramontana, poslijepodne ponegdje jugozapadni vjetar. No, jutro će u mnogim mjestima biti hladnije nego u četvrta, uz najnižu temperaturu u gorju od -6 do -3 °C. Poneki manji "minus" i u unutrašnjosti Istre, a uz more od 2 do 7 °C.