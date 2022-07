Vidović: Ova zemlja, u kojoj žive tužni ljudi, vapi za ozbiljnim redefiniranjem svojih ciljeva

Davor Vidović, danas izabrani predsjednik nove političke stranke, u Dnevniku HTV-a objasnio je kako namjerava voditi sada najjaču oporbenu stranku u Saboru i koji su politički ciljevi Socijaldemokrata

"Postojala je u Sloveniji stranka koja se nazivala socijaldemokratskom. Nije imala nikakve veze sa socijaldemokracijom, vodio ju je Janša. Nažalost, i pokušaji SDP-a kao stranke koja je nastala izvorno kao socijaldemokratska, koja se po načinu svog političkog profiliranja i načina kojim se upravljalo tom strankom, je zapravo dovela do toga da se ona kartelizirala u velikoj mjeri, kao i druga velika stranka HDZ, i izgubio se svaki korak i dodir sa stvarnošću, s ljudima i s građanima. Neki su se šalili da je od SDP-a ostalo samo partija, borba za pozicije, sukobi itd. Mislim da u stvarnosti taj prostor jest prazan", naglasio je Vidović gostujući u Dnevniku HTV-a.

"Jako je važno osigurati jedan drugačiji tip politike. Nije stvar samo u izričaju. Iako moram reći da u SDP-ovom programu piše da je to uključiva stranka, upravo obrnuto od toga - ne samo da se nije radilo na tome, nego se radilo protiv toga. Stranka koja je isključila tisuće svojih članova. Od 32 zastupnika, 18 protjerala iz svog Kluba - to se nigdje nije dogodilo. Dakle, ono što ćemo mi morati napraviti jest pokazati visoku razinu inkluzivnosti. Mi pozivamo i okupljamo ljude i građane i želimo pokazati da postoji netko na socijaldemokratskim vrijednostima - to su stare vrijednosti, ali nisu zastarjele - uz dosljednost i vjerodostojnost kojoj mi koji smo osnovali ovu stranku možemo svjedočiti", istaknuo je.

"Ne bavimo se ni SDP-om ni strankom Možemo, nisu nam interesantni, ne smatramo ih ozbiljnom konkurencijom. Mi bismo doista željeli ponuditi ovoj zemlji drugačiji tip vođenja politike. Želimo inkluzivnost na način na koji se mogu zahvatiti ozbiljni problemi u ovoj zemlji", ističe.