[FOTO/VIDEO] Osnovana nova stranka s najviše oporbenih zastupnika u Saboru, na čelu Davorko Vidović

Članovi Udruge Socijaldemokrati u subotu su osnovali novu, lijevo orijentiranu političku stranku, a za predsjednika su izabrali Davorka Vidovića koji je istaknuo da će socijaldemokratske vrijednosti pretočiti u političku borbu.

Socijaldemokrati žele biti stranka koja će znati artikulirati političke ideje na suvisao način, izbjegavajući 'estradizaciju' politike te mobilizirati ljude koji će svima osigurati bolje socio-ekonomske prilike, istaknuo je Vidović

Ustvrdio je i da "predstavljanje ulaska u Schengen, eurozonu, kupovine aviona i izgradnje Pelješkog mosta vrhunaravnim ciljevima, govori o nedostatku istinske vizije''.

Program stranke Socijalmokrata će se, kaže Vidović, fokusirati na brigu o zdravstvu, obrazovanju, stanovanju i mirovinama, na reformu pravosuđa i izbornog sustava te na zaštitu ljudskih prava i socijalne pravednosti.

Zastupnici Socijaldemokrata izabrani da budu opozicija HDZ-u, tako će i ostati, kazao je Vidović. No, to ne znači da će pod svaku cijenu rušiti one inicijative za koje smatraju da idu u korist građana.