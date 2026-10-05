VIDEO Vučićevi pristaše umalo spalili Nišku tvrđavu, javili se studenti: 'Ovo je prava slika'

Nakon skupa SNS-a krenula je bakljada i vatromet koji su, prema riječima vatrogasaca zahvatili travu i nisko raslinje uz tvrđavu. No, snimke pokazuju nešto drugo

Nakon predizbornog skupa SNS-a, stranke Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, organizirana je bakljada zbog koje je umalo izgorjela Niška tvrđava. Video požara počeo se širiti društvenim mrežama, a mediji koji nisu sasvim pod kontrolom vlast navode da se vide tragovi vatre na tvrđavi.

NIŠKI SNS JE ZAPALIO TVRĐAVU!!! Ćaci ekipa SNS-a je slavila svog Vođu i usput zapalila vatrometom Tvrđavu koja je kulturni spomenik grada Niša! Organizatori su Gradonačelnik grada Niša Dragoslav Pavlović i direktor kliničkog centra Milan Lazarević! ODGOVARAĆE! https://t.co/HsSHReRQVT — Djordje Stanković (@djordjes89) October 5, 2026

Niški vatrogasci su u razgovoru za N1 najprije potvrdili da su gorjeli trava i nisko raslinje te da je požar brzo ugašen. No, nisu otkrili je li to povezano s bakljadom. Niš TV je završetak skupa kojeg je predvodio tamošnji gradonačelnik Dragoslav Pavlović, opisao kao "spektakularni vatromet". Južne vijesti pišu da se policija nije oglasila.