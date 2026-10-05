VIDEO Vučićevi pristaše umalo spalili Nišku tvrđavu, javili se studenti: 'Ovo je prava slika'

Nakon skupa SNS-a krenula je bakljada i vatromet koji su, prema riječima vatrogasaca zahvatili travu i nisko raslinje uz tvrđavu. No, snimke pokazuju nešto drugo
Nakon predizbornog skupa SNS-a, stranke Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, organizirana je bakljada zbog koje je umalo izgorjela Niška tvrđava.
Video požara počeo se širiti društvenim mrežama, a mediji koji nisu sasvim pod kontrolom vlast navode da se vide tragovi vatre na tvrđavi.
Niški vatrogasci su u razgovoru za N1 najprije potvrdili da su gorjeli trava i nisko raslinje te da je požar brzo ugašen. No, nisu otkrili je li to povezano s bakljadom. Niš TV je završetak skupa kojeg je predvodio tamošnji gradonačelnik Dragoslav Pavlović, opisao kao "spektakularni vatromet". Južne vijesti pišu da se policija nije oglasila.
No, oglasili su se studenti. Kažu da je vrijeme da netko u Srbiji odgovara za ugrožavanje sigurnosti građana.
"Ovo nije mir. Ovo nije stabilnost. Ovo je prava slika koja pokazuje potpunu nesposobnost i izostanak odgovornosti za posljedice vlastitih postupaka. Naš carski grad nije poligon za vaše opasne igrarije. Javna imovina nije vaša privatna svojina. Prestanite više ugrožavati živote građana. Očekujemo da nadležne službe utvrde tko je odgovoran i da odgovorni za svoje postupke snose sankcije u skladu sa zakonom", navode dodajući da je vrijeme da građani pokažu da SNS nije sposoban voditi ovu zemlju.