Pozivajući se na izvore u Bruxellesu, portal Nova.rs objavio je da je takav prijedlog usvojilo predsjedništvo EPP-a , a o suspenziji će, navodno, odlučivati Politička skupština EPP-a na zasjedanju 7. i 8. prosinca u Bruxellesu.

Prema ranijim tvrdnjama beogradskih medijia u utorak, Srpska napredna stranka (SNS), poražena na parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada, dobit će godinu dana da ispuni uvjete za ostanak u EPP-u , a ne učini li to - prijeti joj isključenje iz korpusa europskih pučana.

Brnabić je u srijedu novinarima u Skupštini Srbije rekla da SNS ostaje član EPP-a, ali da ima određeno vrijeme kako bi se "neke stvari" u okviru stranke promijenile, a "neke politike" razjasnile.

Ona je najavila da će biti u Bruxellesu i o tome razgovarati na političkoj skupštini EPP-a 7. i 8. prosinca.

Potom, kako je rekla, slijedi sjednica Skupštine SNS-a 13. prosinca na kojoj će ona, kao međunarodna tajnica SNS-a, predsjedništvu i članstvu naprednjkaka priopćiti što EPP tražio od SNS-a.

Među zahtjevima EPP-a su, prema saznanjima portala Nova.rs, "raskid s nasljeđem velikosrpske politike Slobodana Miloševića, prestanak veličanja osuđenih ratnih zločinaca i prestanak negiranja genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina".

Od SNS-a se traži i usklađivanje sa zajedničkom vanjskom politikom Europske unije, prestanak podrške politici ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali i suradnja sa Studentskom listom, pobjednicom na izborima 25. listopada, kako bi primopredaja vlasti protekla mirno.

Europski pučani zamjeraju SNS-u i dugogodišnje ugrožavanje slobode medija, korupciju i veze državnih struktura s organiziranim kriminalom, ali potpuna lista uvjeta EPP-a Srpskoj naprednoj stranci, prema saznanjima Nove.rs, nije javno objavljena.

Brnabić je na konferenciji za novinare rekla da u zemlji koju će voditi Studentska lista "nema pravde, prava, institucija, ustava, ni zakona" i da je nova skupštinska većina ponovno najavila uhićenja predstavnika dosadašnje vlasti.

Predsjednik SNS-a i zastupnik naprednjaka u novom sazivu srbijanskog parlamenta Miloš Vučević ocijenio je da nova vlast uspostavlja "revolucionarni teror", kojim se predstavnicima više od 1,7 milijuna građana koji su glasali za SNS osporava pravo da sudjeluju u radu parlamenta.

U Beogradu je u tijeku nastavak kontitutivne sjednice parlamenta koji prate prijepori i primjede SNS-a da vladajuća većina nije predložila niti jednog dopredsjednika parlamenta iz sada oporbenog SNS-a niti od predstavnika manjinskih zajednica, koji imaju sedam mandata.