VIDEO Ženi pozlilo na skupu, Vučić je poljubio: Snimka pokrenula buru komentara

Ženu je u trenutku Vučićeva dolaska zbrinjavala ekipa hitne pomoći. Dok su je zdravstveni djelatnici pripremali za odlazak prema vozilu, srpski predsjednik nagnuo se prema njoj, primio je za ruku i poljubio. Kamere su zabilježile cijeli prizor, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Vučić se na događaj poslije osvrnuo s pozornice. Rekao je da je bio najsretniji kada je shvatio da će gospođa biti dobro te dodao da ga je uspjela i poljubiti.

‘E sad bih zaplakao!’ rekao je tijekom skupa, govoreći o tom susretu. Snimku je objavio i na društvenim mrežama.