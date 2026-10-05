VIDEO Ženi pozlilo na skupu, Vučić je poljubio: Snimka pokrenula buru komentara

Snimka Aleksandra Vučića kako prilazi starijoj ženi kojoj je pozlilo na predizbornom skupu u Bačkoj Palanci izazvala je oprečne reakcije. Mediji bliski srpskoj vlasti njegov su postupak prikazali kao dirljivu gestu, dok su ga pojedini korisnici društvenih mreža optužili da je pružanje medicinske pomoći pretvorio u priliku za političku promociju.
Ženu je u trenutku Vučićeva dolaska zbrinjavala ekipa hitne pomoći. Dok su je zdravstveni djelatnici pripremali za odlazak prema vozilu, srpski predsjednik nagnuo se prema njoj, primio je za ruku i poljubio. Kamere su zabilježile cijeli prizor, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.
Vučić se na događaj poslije osvrnuo s pozornice. Rekao je da je bio najsretniji kada je shvatio da će gospođa biti dobro te dodao da ga je uspjela i poljubiti.
‘E sad bih zaplakao!’ rekao je tijekom skupa, govoreći o tom susretu. Snimku je objavio i na društvenim mrežama.
Uz izvještaje medija bliskih vlasti, koji su isticali emotivnost njegova postupka, nizali su se podrugljivi i kritički komentari. Dio korisnika smatrao je da je Vučić iskoristio situaciju u kojoj je starijoj ženi bila potrebna medicinska pomoć kako bi promovirao sebe.
Počele su se širiti i satirične fotomontaže koje su ga prikazivale kao ‘iscjelitelja’ i ‘čudotvorca’, popraćene sarkastičnim komentarima da liječi bolesne i uskrsava mrtve.
Posebne kritike odnosile su se na snimanje i naknadno objavljivanje prizora. Dio javnosti smatrao je neprimjerenim politički isticati trenutak u kojem zdravstveni djelatnici pomažu osobi kojoj je pozlilo.