[VIDEO] Upoznajte mladog azilanta iz Turske Semiha Adigüzela, čiji trud i upornost mogu posramiti mnoge; pobijedio je sustav i sada rastura na Pravnom fakultetu

Silan je trud Semih Adigüzel morao uložiti da bi redovno studirao u Hrvatskoj. Već je završio dvije godine pravnog fakulteta u rodnoj Turskoj, a onda je dobio međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj i prošle godine ponovno upisao pravo, ovog puta u Zagrebu

S obzirom na obimnost literature i krutost pravničkog jezika, to je prilično zahtjevan fakultet za nekoga kome je hrvatski sasvim strani jezik. K tome, hrvatski pravilnici nisu bili spremni za azilanta koji želi biti redovan student. Pravilnici su ga tretirali kao običnog stranca, ne uvažavajući specifičnost njegove situacije.

Unatoč svemu, Adigüzel je sve ispite s prve godine položio u prvom roku i to s odličnim prosjekom, mada on to ne bi isticao, smatrao bi to samohvalom. Uz to je radio, jer financijski ovisi o samome sebi.