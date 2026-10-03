VIDEO Španjolska na ulicama zbog stambene krize: Policija smirivala suzavcem i gumenim mecima

Deseci tisuća ljudi prosvjedovali su u subotu u Madridu i drugim španjolskim gradovima tražeći snažnije mjere protiv stambene krize, nakon što je parlament u petak odbacio vladine prijedloge za rješavanje tog problema

Prosvjednici u Madridu nosili su transparente kojima su pozivali na opći štrajk, nezadovoljni zbog deložacija i visokih troškova stanovanja. „Sramota je. To samo pokazuje da se mi, građani, moramo prilagođavati političkim strankama, a ne političari onome što ljudi žele“, rekao je novinarima 26-godišnji prosvjednik Nando de Anguulo.

Lijeva manjinska vlada premijera Pedra Sancheza u petak nije uspjela progurati dva dekreta jer su protiv bile stranke desnice. Mediji su izvijestili da bi Sanchez zbog toga mogao raspisati prijevremene izbore za studeni, što je njegov ured odbio komentirati. Redovni parlamentarni izbori trebali bi se održati u svibnju iduće godine.

🇪🇸🚨Breaking: Housing rights protesters clash with police after trying to enter a real estate investment summit.



📍🇪🇸: Outside Palau de les Arts Reina Sofía, City of Arts and Sciences, #Valencia , #Spain .

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U Valenciji, na jugoistoku zemlje, došlo je do sukoba prosvjednika i policije, koja je upotrijebila gumene metke i suzavac kako bi rastjerala okupljene. Prosvjedi u još pedesetak španjolskih gradova protekli su mirno.

Prema podacima španjolske vlade, na prosvjedu u Madridu okupilo se oko 70.000 ljudi.

🇪🇸 A huge protest is being carried out in Madrid, with people waving keys and banging on saucepans to signal their dismay over Spain's housing crisis.



Protests swept across the country following the eviction last week of an 87-year-old woman from her lifelong home, which had… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 2, 2026