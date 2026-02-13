VIDEO Šok priznanje Trumpovog ministra zdravstva: Šmrkao sam kokain s WC daske

Ministar zdravstva i socijalnih usluga SAD-a Robert F. Kennedy Jr. progovorio je o svojoj borbi s ovisnošću o alkoholu i drogama. Otkrio je šokantne detalje iz razdoblja prije nego što se izborio za to da postane trijezan čovjek

Kennedy Jr. (72) je gostovao u epizodi podcasta 'This Past Weekend', čiji je voditelj Theo Von. U razgovoru su se prisjetili da su se upoznali na jutarnjim sastancima za oporavak od ovisnosti, piše People. Kennedy, koji je trijezan već 43 godine, ispričao je da su se nakon obustave sastanaka tijekom pandemije bolesti COVID-19 on i drugi članovi nastavili sastajati privatno, u svojevrsnoj 'piratskoj' grupi koja se okupljala uživo. 'Rekao sam da me nije briga što će se dogoditi, ići ću na sastanak svaki dan', prisjetio se odluke da nastavi dolaziti na sastanke tijekom pandemije. 'Rekao sam: Ne bojim se klica. Šmrkao sam kokain s WC daske.'

RFK Jr. drops a spicy admission about his past while praising Narcotics Anonymous for helping him beat addiction. A raw, human moment from a 72-year-old HHS Secretary who says his 14-year drug era shaped him—and his path to recovery. 💬💪 #RecoveryStory #AddictionAwareness #HOPE… pic.twitter.com/CO9xbzM7Fn — ceanmedia (@ceanmedia) February 13, 2026

Objasnio je da je redovito sudjelovanje na sastancima za njega bilo pitanje opstanka. 'Znam da će me ova bolest ubiti, zar ne? Ako je ne liječim… za mene je svakodnevni odlazak na sastanke bio pitanje preživljavanja', rekao je. Dodao je i da pomaganje drugim osobama u oporavku ima ključnu ulogu: 'To je tajni sastojak sastanaka i to nas sve drži trijeznima. Čuva nas od samovolje.' Od studentskih dana bio je ovisnik Kennedy je i ranije otvoreno govorio o svojoj prošlosti. Tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine izjavio je da su mu droge nekoć čak poboljšale akademski uspjeh. 'Jako, jako loše sam se snalazio u školi sve dok nisam počeo uzimati narkotike', rekao je u podcastu 'Shawn Ryan Show'. 'Tada sam postao najbolji u razredu. Um mi je bio toliko nemiran i turbulentan da nisam mogao mirno sjediti.' Govoreći o upotrebi heroina i skidanju s te droge dodao je: 'Meni je uspjelo. I da još uvijek funkcionira, još bih to radio.'

Na samitu o lijekovima na recept i ilegalnim drogama, održanom u travnju 2025. godine u Nashvilleu, izjavio je: 'Jedini način da ostanem trijezan jest preuzimanje odgovornosti za svoje svakodnevne postupke.' Taj je događaj održan dva mjeseca nakon što je Kennedy Jr. potvrđen za ministra zdravstva u administraciji predsjednika Donalda Trumpa. Ovisnost počela nakon atentata na oca Prema njegovim riječima, ovisnost je započela nakon ubojstva njegova oca Roberta F. Kennedyja 1968. godine. Ispričao je da je prvo iskustvo s drogama imao na zabavi, na kojoj je probao LSD, a kasnije i opioide.