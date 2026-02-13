VIDEO Šok priznanje Trumpovog ministra zdravstva: Šmrkao sam kokain s WC daske

Ministar zdravstva i socijalnih usluga SAD-a Robert F. Kennedy Jr. progovorio je o svojoj borbi s ovisnošću o alkoholu i drogama. Otkrio je šokantne detalje iz razdoblja prije nego što se izborio za to da postane trijezan čovjek
Kennedy Jr. (72) je gostovao u epizodi podcasta 'This Past Weekend', čiji je voditelj Theo Von. U razgovoru su se prisjetili da su se upoznali na jutarnjim sastancima za oporavak od ovisnosti, piše People. Kennedy, koji je trijezan već 43 godine, ispričao je da su se nakon obustave sastanaka tijekom pandemije bolesti COVID-19 on i drugi članovi nastavili sastajati privatno, u svojevrsnoj 'piratskoj' grupi koja se okupljala uživo.
'Rekao sam da me nije briga što će se dogoditi, ići ću na sastanak svaki dan', prisjetio se odluke da nastavi dolaziti na sastanke tijekom pandemije. 'Rekao sam: Ne bojim se klica. Šmrkao sam kokain s WC daske.'
Objasnio je da je redovito sudjelovanje na sastancima za njega bilo pitanje opstanka. 'Znam da će me ova bolest ubiti, zar ne? Ako je ne liječim… za mene je svakodnevni odlazak na sastanke bio pitanje preživljavanja', rekao je. Dodao je i da pomaganje drugim osobama u oporavku ima ključnu ulogu: 'To je tajni sastojak sastanaka i to nas sve drži trijeznima. Čuva nas od samovolje.'
Od studentskih dana bio je ovisnik
Kennedy je i ranije otvoreno govorio o svojoj prošlosti. Tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine izjavio je da su mu droge nekoć čak poboljšale akademski uspjeh.
'Jako, jako loše sam se snalazio u školi sve dok nisam počeo uzimati narkotike', rekao je u podcastu 'Shawn Ryan Show'. 'Tada sam postao najbolji u razredu. Um mi je bio toliko nemiran i turbulentan da nisam mogao mirno sjediti.' Govoreći o upotrebi heroina i skidanju s te droge dodao je: 'Meni je uspjelo. I da još uvijek funkcionira, još bih to radio.'
Na samitu o lijekovima na recept i ilegalnim drogama, održanom u travnju 2025. godine u Nashvilleu, izjavio je: 'Jedini način da ostanem trijezan jest preuzimanje odgovornosti za svoje svakodnevne postupke.'
Taj je događaj održan dva mjeseca nakon što je Kennedy Jr. potvrđen za ministra zdravstva u administraciji predsjednika Donalda Trumpa.
Ovisnost počela nakon atentata na oca
Prema njegovim riječima, ovisnost je započela nakon ubojstva njegova oca Roberta F. Kennedyja 1968. godine. Ispričao je da je prvo iskustvo s drogama imao na zabavi, na kojoj je probao LSD, a kasnije i opioide.
'Rekli su mi: Probaj ovo. Bila je to crta kristalnog meta', rekao je tijekom govora u travnju 2025. godine. 'Uzeo sam ga i svi moji problemi su nestali. Moja ovisnost razvila se punom snagom. Do kraja ljeta sam uzimao heroin, koji mi je bio droga po izboru sljedećih 14 godina.' U intervjuu iz srpnja 2024. opisao je svoju zlouporabu droga kao 'kompulziju' koja na kraju 'isprazni cijeli vaš život'.
Kennedy je trijezan od 1983. godine, a prijelomnim trenutkom smatra uhićenje zbog posjedovanja heroina tijekom leta za Minnesotu. U razgovoru je rekao da je to bila 'najbolja stvar koja mu se mogla dogoditi' jer ga je upravo taj događaj doveo do otrježnjenja.