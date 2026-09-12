VJETAR OTEŽAVA SITUACIJU

VIDEO Požar na Braču vidi se s Bačvica: Tucaković otkrio kakvo je stanje

M.Č./Hina

12.09.2026 u 17:08

Požar na Braču vidi se s Bačvica
Požar na Braču vidi se s Bačvica Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je, nakon helikopterskog izviđanja požarišta na otoku Braču, da je stanje povoljnije nego jučer, ali požar još nije stavljen pod kontrolu, a gašenje i dalje otežava vjetar

Helikopterom su, kazao je, nadletjeli veliko požarište kako bi utvrdili stanje s obzirom na to da je teren zahvaćen požarom nepristupačan.

Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
  • Požar na Braču
    +9
Požar na Braču vidi se s Bačvica Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin

"Mogu reći da je situacija danas bolja nego jučer, ali vatra još nije stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su usredotočeni na zapadni dio požarišta, gdje vatra koju raspuhuje vjetar snažno gori," rekao je Hini Tucaković koji je u subotu stigao na Brač, gdje je u četvrtak kasno navečer izbio požar između Ložišća i Grabovice.

Po njegovim riječima trenutačno kuće nisu ugrožene.

Upitan kad bi požar mogao biti stavljen pod kontrolu, Tucaković je rekao kako teško procjenjivati razvoj događaja jer vjetar mijenja smjer i raspiruje vatru, što zadaje poteškoće gasiteljima.

Požar gase 174 vatrogasca s 53 vozila. Iz zraka im pomažu AirTractori i kanaderi.

Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan ocijenio je da požar takvog intenziteta i veličine može biti ugašen tek kišom koje nema te će saniranje požarišta trajati danima.

vezane vijesti

Dosad je opožareno više od 3000 hektara  šume, makije, niskog raslinja i trave.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
infekcija u inozemstvu

infekcija u inozemstvu

Sve više oboljelih od gripe u Hrvatskoj
sustavne pogreške

sustavne pogreške

Putin: Za pobjedu krajnje desnice u Njemačkoj krivi su zapadni globalisti
TVRTKA TRGOVCA ORUŽJEM

TVRTKA TRGOVCA ORUŽJEM

Što se događa u Bugarskoj? Eksplodiralo im drugo vojno skladište u nekoliko tjedana

najpopularnije

Još vijesti