Kriptomilijarder stranci Nigela Faragea donirao 36 milijuna funti

Poduzetnik Christopher Harborne, koji posluje u Tajlandu i ujedno je najveći donator stranke, izjavio je u subotu da će izjednačiti iznos donacije poduzetnika Bena Dela, za koju se saznalo u petak.

U tekstu za Daily Telegraph Harborne je naveo da je riječ o "daru našoj zemlji motiviranom čovjekoljubljem”, namijenjenom pomoći stranci Reform UK u pripremama za preuzimanje vlasti.

"Stranci Reform donirao sam oko milijun funti mjesečno, a Ben Delo mi je rekao da namjerava uplatiti rekordnu donaciju od 36 milijuna funti", priča Harborne.

"Natjecateljski duh potaknuo me da izjednačim taj iznos, pa sam to i učinio. A nadam se da će nam se i drugi pridružiti", rekao je poduzetnik.