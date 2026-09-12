Kriptomilijarder stranci Nigela Faragea donirao 36 milijuna funti

Krajnje desna britanska stranka Reform UK primila je i drugu donaciju od 36 milijuna funti, koju je uputio kriptomilijarder, prenosi u subotu dpa
Poduzetnik Christopher Harborne, koji posluje u Tajlandu i ujedno je najveći donator stranke, izjavio je u subotu da će izjednačiti iznos donacije poduzetnika Bena Dela, za koju se saznalo u petak.
U tekstu za Daily Telegraph Harborne je naveo da je riječ o "daru našoj zemlji motiviranom čovjekoljubljem”, namijenjenom pomoći stranci Reform UK u pripremama za preuzimanje vlasti.
"Stranci Reform donirao sam oko milijun funti mjesečno, a Ben Delo mi je rekao da namjerava uplatiti rekordnu donaciju od 36 milijuna funti", priča Harborne.
"Natjecateljski duh potaknuo me da izjednačim taj iznos, pa sam to i učinio. A nadam se da će nam se i drugi pridružiti", rekao je poduzetnik.
Ovom donacijom Harborne zadržava status najvećeg donatora stranke Reform, budući da je prošlog kolovoza već donirao 9 milijuna funti.
Farage dobio pet milijuna funti
Posebna donacija od 5 milijuna funti koju je Harborne uručio Nigelu Farageu predmet je istrage parlamentarnog tijela za nadzor standarda ponašanja, jer je čelnik Reforma propustio prijaviti taj iznos u imovinsku karticu.
U članku za Telegraph u kojem je najavio donaciju, ovaj je milijarder izjavio da je Ujedinjenom Kraljevstvu potrebno "profitabilno i dinamično gospodarstvo” kako bi se moglo suočiti s trima "egzistencijalnim prijetnjama”: nuklearnim ratom, umjetnom inteligencijom (UI) i klimatskim promjenama.
Delo, koji se vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Hong Konga kako bi izbjegao ograničenje donacija glasačima iz inozemstva o kojem se raspravlja, prošle je godine dobio pomilovanje od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa nakon što je prethodno osuđen zbog kršenja američkog Zakona o bankovnoj tajni.
Zastupnici su prošlog tjedna podržali mjere kao što su ograničavanje donacija iz inozemstva na 100.000 funti i zabranu financiranja u kriptovalutama, no taj zakonski prijedlog još mora usvojiti gornji dom kako bi stupio na snagu.
Pozivi za uvođenjem ograničenja na sve donacije nisu urodili plodom.
Financije Reforma pod povećalom
Ove dvije donacije velika su podrška Farageovoj stranci nakon ljeta obilježenog pomnim ispitivanjem financija Reforma, uključujući pokretanje kaznene istrage zbog navodnog kršenja pravila o političkim donacijama.
Farage, jedan od vodećih britanskih zagovornika Brexita, odbacuje optužbe nazivajući ih orkestriranim napadom liberalne elite na njega.
Reform UK odbacuje sve optužbe za nepravilnosti i poručuje da će u potpunosti surađivati u istrazi.