požar na otoku

Vatrogasci uputili apel svim vozačima na Braču

V. B.

12.09.2026 u 14:38

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na požarištu na Braču trenutačno je angažirano 190 vatrogasaca koji ulažu maksimalne napore u suzbijanje vatrene stihije. Iz zraka veliku pomoć pružaju, kako su priopćili vatrogasci iz Milne, kanaderi i air tractori.

'Na sreću, nema žrtava, kuće nisu ugrožene te ne prijeti evakuacija stanovništva. Stanovništvo i objekti sigurni su i nema potrebe za panikom. Za sve vatrogasne postrojbe na terenu u potpunosti su osigurane dovoljne količine hrane i pića. Hvala svima na brizi i upitima', priopćili su, javlja Dalmatinski portal.

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Napomenuli su kako je cesta između Milne i Supetra otvorena za sav promet. Put je za Maslinovu, međutim, zatvoren.

'Molimo vas da poštujete ovu zabranu radi vlastite sigurnosti i prohodnosti vatrogasnih vozila', poručili su.

Uputili su još jedan važan apel.

'Molimo sve mještane i vozače da ne parkiraju vozila u blizini vatrogasnog doma na Panteru', istaknuli su.

Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom
  • Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom
  • Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom
  • Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom
  • Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom
  • Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom
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Požar kod Milne i dalje nije pod kontrolom Izvor: Cropix / Autor: Josko Ponos / CROPIX

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