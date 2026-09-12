Vatrogasci uputili apel svim vozačima na Braču

Na požarištu na Braču trenutačno je angažirano 190 vatrogasaca koji ulažu maksimalne napore u suzbijanje vatrene stihije. Iz zraka veliku pomoć pružaju, kako su priopćili vatrogasci iz Milne, kanaderi i air tractori.
'Na sreću, nema žrtava, kuće nisu ugrožene te ne prijeti evakuacija stanovništva. Stanovništvo i objekti sigurni su i nema potrebe za panikom. Za sve vatrogasne postrojbe na terenu u potpunosti su osigurane dovoljne količine hrane i pića. Hvala svima na brizi i upitima', priopćili su, javlja Dalmatinski portal.
Napomenuli su kako je cesta između Milne i Supetra otvorena za sav promet. Put je za Maslinovu, međutim, zatvoren.
'Molimo vas da poštujete ovu zabranu radi vlastite sigurnosti i prohodnosti vatrogasnih vozila', poručili su.
Uputili su još jedan važan apel.
'Molimo sve mještane i vozače da ne parkiraju vozila u blizini vatrogasnog doma na Panteru', istaknuli su.