[VIDEO] Opasan potez: nestrpljivi vozači kod Osijeka zaobilazili spuštene rampe

Polubranici na pružnom prijelazu nedaleko Osijeka zbog kvara su bili spušteni oko dva sata, a iznervirani nastaslom kolonom neki su nestrpljivi vozači problem rješavali zaobilaženjem spuštene rampe

Iz osječko-baranjske policije poručuju kako je ovakva situacija izuzetno opasna, a zbog nepropisnog prelaska pruge vozači mogu biti kažnjeni od 2 do 5 tisuća kuna te dobiti zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od tri mjeseca dok pješacima slijedi novčana kazna od 500 kuna.

Polubranici su ostali spušteni u subotu od 17.25 do 19.10 sati na željezničko-pružnom prijelazu Brijest nedaleko Osijeka u smjeru mjesta Antunovac. Zbog toga su se stvorile kolone vozila s obje strane. Pojedini nestrpljivi vozači, iščekujući popravak, odlučili su se za najopasniju varijantu, prelazak pružnog prijelaza dok je rampa spuštena.

'Zakonom nisu predviđene iznimke od ovog pravila te ga vozači moraju poštovati', upozorili su iz PU osječko-baranjske za Glas Slavonije te napomenuli da vozači u ovakvim slučajevima trebaju izvijestiti centar 112 ili policiju na 92.

'U navedenom je slučaju naš djelatnik upravljao prometom do otklona kvara nakon poziva vozača i tek u tom slučaju vozači smiju prijeći preko željezničko-cestovnog prijelaza, a u svim drugim slučajevima je to zabranjeno i izuzetno opasno', upozorili su iz PU osječko-baranjske dok su iz HŽ Infrastrukture objasnili kako su polubranici ostali spušteni zbog kvara napominjući kako je za to vrijeme na snazi bila sigurnosna procedura prema kojoj bi se svi vlakovi zaustavljali ispred prijelaza, davali zvučni signal te smanjili brzinu kretanja, a nastavili s vožnjom tek kad su se uvjerili da su sva cestovna vozila stala.