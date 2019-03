Ovi prizori uskoro odlaze u povijest: Mirko Klasić jedan je od posljednjih čije će ruke uskoro zamijeniti strojevi

Prije pet ujutro 58-godišnji Mirko Klasić kreće iz svog doma u zaseoku Podgaj Petrovski, negdje između Krapine i Pregrade, kako bi prije sedam bio na svom radnom mjestu - pružnom prijelazu u zagrebačkoj Vodovodnoj ulici. Mirko radi na jednom od preostala tri prijelaza u Zagrebu koja nisu automatizirana - na kojima rampu dižu ljudi. Smjena traje 12 sati, rampa se u prosjeku diže i spušta svakih pet minuta, a poslije 19 sati Mirko kreće opet put Zagorja, u kojem je tek negdje poslije 22 sata

I tako u prosjeku svakih pet minuta u smjeni koja traje 12 sati - od sedam ujutro pa do 19 sati ili od 19 pa do jutra. Diže se prije pet kako bi stigao na jutarnju smjenu u sedam. Autom ide do Krapine, pa sjeda na vlak do Zagreba. Nakon odrađene smjene tek oko 22 sata stiže kući.

Mirko Klasić jedan je od posljednjih ljudi koji radi ovaj posao jer su u Zagrebu tek tri pružna prijelaza kojima rukovode ljudi, a ne automatizirani strojevi.