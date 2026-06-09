VIDEO Maskirani prosvjednici zapalili autobus i automobile: Napetosti eksplodirale u Belfastu

Neredi u Sjevernoj Irskoj eskalirali su u utorak navečer nakon što je 30-godišnji muškarac optužen za pokušaj ubojstva zbog napada nožem u Belfastu. Situacija se ozbiljno pogoršala nakon poziva na prosvjede putem društvenih mreža, a na više lokacija zabilježeni su požari, blokade cesta i sukobi

Policija je priopćila da je osumnjičenik optužen za pokušaj ubojstva, posjedovanje noža na javnom mjestu te prijetnje ubojstvom. Pred sudom u Belfastu trebao bi se pojaviti u srijedu. Žrtva napada zadobila je teške ozljede očiju te posjekotine po licu i leđima. Nakon što su se na društvenim mrežama počeli širiti pozivi na okupljanje, stotine ljudi izašle su na ulice. U Antrimu se okupilo više od stotinu prosvjednika, dok je u Newtownabbeyju nekoliko stotina ljudi blokiralo prometnice. Prosvjedi su zabilježeni i u Bangoru, gdje je zbog velikog okupljanja zatvorena jedna od glavnih cesta.

🚨WOW: In Belfast masked men burn a Glider bus to the ground on Newtownards Road, East Belfast.



The police have been deployed across the city. pic.twitter.com/JBwbwnZj1i — The British Patriot (@TheBritLad) June 9, 2026

U Belfastu su pojedinci u tamnoj odjeći zaustavljali automobile i blokirali uključivanje vozila na autocestu M2. Napetosti su dodatno porasle sjeverno od grada, gdje je skupina od najmanje stotinu maskiranih muškaraca kamenovala jednu kuću. Najozbiljniji incident dogodio se na rubu središta Belfasta, gdje se okupilo više od stotinu ljudi. Prosvjednici su zapalili kontejnere za smeće nasred ceste, a potom i autobus koji se zaustavio na toj lokaciji. Ubrzo su planula i dva automobila, dok su svjedoci prijavili dvije eksplozije.

🚨 BREAKING: A bus has been set on fire in Belfast amid protests over the attempted beheading of a man pic.twitter.com/FX8maCMalK — Politics UK (@PolitlcsUK) June 9, 2026

Među okupljenima bilo je mnogo mladih osoba, a dio njih bio je maskiran ili je nosio fantomke. Pojedinci su mahali bakljama dok su policijske snage pokušavale uspostaviti kontrolu nad situacijom.

🇬🇧 Belfast is burning.



Protesters have set vehicles and a bus on fire, blocked roads in fury over the Sudanese migrant who allegedly tried to behead a local man in North Belfast.



This is the direct result of years of failed mass migration, weak policing, and authorities more… https://t.co/yKeva0vUPH pic.twitter.com/XJFzY9Of46 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 9, 2026

Ranije tijekom dana čelnici policije i politički predstavnici pozvali su građane na smirivanje napetosti. Šef policije poručio je da treba dopustiti pravosuđu da odradi svoj posao te najavio pojačanu prisutnost policije na ulicama zbog straha od daljnje eskalacije nasilja.

Eskalirali nemiri u Belfastu Izvor: Profimedia / Autor: PA / PA Images / Profimedia







+6 Eskalirali nemiri u Belfastu Izvor: Profimedia / Autor: PA / PA Images / Profimedia