VIDEO Maskirani prosvjednici zapalili autobus i automobile: Napetosti eksplodirale u Belfastu

Neredi u Sjevernoj Irskoj eskalirali su u utorak navečer nakon što je 30-godišnji muškarac optužen za pokušaj ubojstva zbog napada nožem u Belfastu. Situacija se ozbiljno pogoršala nakon poziva na prosvjede putem društvenih mreža, a na više lokacija zabilježeni su požari, blokade cesta i sukobi
Policija je priopćila da je osumnjičenik optužen za pokušaj ubojstva, posjedovanje noža na javnom mjestu te prijetnje ubojstvom. Pred sudom u Belfastu trebao bi se pojaviti u srijedu. Žrtva napada zadobila je teške ozljede očiju te posjekotine po licu i leđima.
Nakon što su se na društvenim mrežama počeli širiti pozivi na okupljanje, stotine ljudi izašle su na ulice. U Antrimu se okupilo više od stotinu prosvjednika, dok je u Newtownabbeyju nekoliko stotina ljudi blokiralo prometnice. Prosvjedi su zabilježeni i u Bangoru, gdje je zbog velikog okupljanja zatvorena jedna od glavnih cesta.
U Belfastu su pojedinci u tamnoj odjeći zaustavljali automobile i blokirali uključivanje vozila na autocestu M2. Napetosti su dodatno porasle sjeverno od grada, gdje je skupina od najmanje stotinu maskiranih muškaraca kamenovala jednu kuću.
Najozbiljniji incident dogodio se na rubu središta Belfasta, gdje se okupilo više od stotinu ljudi. Prosvjednici su zapalili kontejnere za smeće nasred ceste, a potom i autobus koji se zaustavio na toj lokaciji. Ubrzo su planula i dva automobila, dok su svjedoci prijavili dvije eksplozije.
Među okupljenima bilo je mnogo mladih osoba, a dio njih bio je maskiran ili je nosio fantomke. Pojedinci su mahali bakljama dok su policijske snage pokušavale uspostaviti kontrolu nad situacijom.
Ranije tijekom dana čelnici policije i politički predstavnici pozvali su građane na smirivanje napetosti. Šef policije poručio je da treba dopustiti pravosuđu da odradi svoj posao te najavio pojačanu prisutnost policije na ulicama zbog straha od daljnje eskalacije nasilja.
Podsjetimo, policija je uhitila 30-godišnjeg sudanskog državljanina zbog brutalnog napada nožem u sjevernom Belfastu. Policija navodi da je osumnjičeni u Ujedinjeno Kraljevstvo ušao 2023. godine i da je imao odobren boravak nakon traženja azila, ali nije bio poznat sigurnosnim službama.
Incident se dogodio u trenutku pojačanih političkih napetosti u Britaniji zbog pitanja migracija, a vlasti upozoravaju na mogućnost okupljanja i novih prosvjeda.