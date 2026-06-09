Sjeverna Irska u pripravnosti: Policija poziva na smirenost nakon šokantnog napada u Belfastu

Napad se za sada ne tretira kao terorizam.

Prema policiji, žrtva, muškarac u 40-ima, zadobila je teške ozljede lica, očiju i leđa u napadu koji se dogodio kasno u ponedjeljak navečer. Uznemirujuća snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje kako napadač pokušava odrubiti glavu žrtvi.

Britanski premijer Keir Starmer osudio je incident kao 'gnjusan', nakon što su snimke napada postale viralne na društvenim mrežama i potaknule pozive na prosvjede.

Pomoćnik glavnog policijskog zapovjednika Ryan Henderson opisao je slučaj kao „kritični incident” te upozorio da bi reakcije u javnosti mogle dovesti do novih nemira.

'Razumijem da će ovaj pokušaj ubojstva izazvati strah i bijes, ali pozivam sve na smirenost i sigurnost zajednice', rekao je Henderson.

Policija u Sjevernoj Irskoj izrazila je zabrinutost zbog mogućih nereda nakon nedavnih događaja i sve jače online mobilizacije oko napada u Belfastu. Upozorenja dolaze u kontekstu ranijih antiimigrantskih nemira u regiji, uključujući nasilje u Ballymeni prošle godine, kada su brojni pripadnici romske zajednice iz Rumunjske i Bugarske bili prisiljeni napustiti svoje domove.

Dodatnu zabrinutost izazvali su i pozivi na “masovne prosvjede” koji se šire društvenim mrežama, a koje je putem platforme X promovirao i krajnje desni aktivist Tommy Robinson. Njegove objave, prema navodima, dijelio je i vlasnik X-a Elon Musk, što je dodatno pojačalo vidljivost poruka.

Policija navodi da je osumnjičeni u Ujedinjeno Kraljevstvo ušao 2023. godine i da je imao odobren boravak nakon traženja azila, ali nije bio poznat sigurnosnim službama.

Incident se dogodio u trenutku pojačanih političkih napetosti u Britaniji zbog pitanja migracija, a vlasti upozoravaju na mogućnost okupljanja i novih prosvjeda.