[VIDEO] Komšić naprasno prekinuo intervju jer novinar ne priznaje genocid u Srebrenici

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prekinuo je današnji intervju za srbijansku novinsku agenciju Tanjug jer je novinar tijekom razgovora negirao genocid u Srebrenici, javlja Klix.ba

'To je genocid i to piše u presudi međunarodnog suda, to nije moj stav', naglasio je Komšić.

Potom je Komšić pitao novinara slaže li se s presudom međunarodnog suda.

Novinar je kazao da se ne može složiti s tim da je u Srebrenici bio genocid, pa je Komšić prekinuo razgovor uz poruku: 'Onda ćete ovaj intervju morati da radite s nekim drugim. Uživajte u Sarajevu. Hvala vam'.