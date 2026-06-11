VIDEO Dramatično spašavanje na Jadranu: Ribar bez razmišljanja skočio u mrežu kako bi spasio dupina

Uz bogat ulov, u mreži posade plivarice Preko našao se i neželjeni gost – dupin koji se zapleo među ribu i nije se mogao osloboditi. Za zapovjednika broda Dražena Arkovića odluka je bila trenutačna. Bez puno razmišljanja skočio je u mrežu kako bi spasio životinju, piše Morski.hr

Iako takav pothvat nosi niz opasnosti, od ozljeda u mreži do susreta s opasnim morskim vrstama poput pauka ili vatrenjače, Arkoviću ovo nije bio prvi put. Naprotiv, riječ je već o četvrtom dupinu kojeg je spasio iz ribarske mreže.

'Dupini su sisavci kao i mi, osjećaju. Stavio sam ruku na njega i on je zna da sam tu kako bih ga spasio. Vidili ste na snimci da nije agresivan', ispričao je Arković.