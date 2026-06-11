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VIDEO Dramatično spašavanje na Jadranu: Ribar bez razmišljanja skočio u mrežu kako bi spasio dupina

M. Šu.

11.06.2026 u 16:48

Spašavanje dupina iz ribarske mreže
Spašavanje dupina iz ribarske mreže Izvor: Screenshot / Autor: David Vukota/Instagram
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Zapovjednik plivarice Preko, Dražen Arković iz Sumartina na Braču, još je jednom pokazao zašto ga kolege smatraju pravim morskim junakom. Kada je u ribarskoj mreži ugledao dupina koji se borio za život, bez oklijevanja je skočio među ulov kako bi ga oslobodio

Uz bogat ulov, u mreži posade plivarice Preko našao se i neželjeni gost – dupin koji se zapleo među ribu i nije se mogao osloboditi. Za zapovjednika broda Dražena Arkovića odluka je bila trenutačna. Bez puno razmišljanja skočio je u mrežu kako bi spasio životinju, piše Morski.hr

Iako takav pothvat nosi niz opasnosti, od ozljeda u mreži do susreta s opasnim morskim vrstama poput pauka ili vatrenjače, Arkoviću ovo nije bio prvi put. Naprotiv, riječ je već o četvrtom dupinu kojeg je spasio iz ribarske mreže.

'Dupini su sisavci kao i mi, osjećaju. Stavio sam ruku na njega i on je zna da sam tu kako bih ga spasio. Vidili ste na snimci da nije agresivan', ispričao je Arković.

Prema njegovim riječima, dupini u takvim situacijama isprva paničare i bore se za život, no kada osjete da im čovjek želi pomoći, smire se i surađuju tijekom spašavanja. Njegovim podvigom posebno se ponosi najmlađa kći, velika ljubiteljica životinja, koja se, kaže, odmah pohvalila očevim činom u školi.

Ipak, Arković upozorava da se more i njegove stanovnike mora poštovati. Dupini su, naglašava, divlje životinje te ih ne treba romantizirati niti im se nekontrolirano približavati. 'Dupini su vrlo inteligentni, ali su i snažni divlji grabežljivci. Ljudi često misle da su bezopasni, no njihovo ponašanje može biti nepredvidivo', upozorava.

Arković je četvrta generacija ribara u obitelji i gotovo cijeli život proveo je na moru. Unatoč ljubavi prema poslu, priznaje da je ribarstvo danas iznimno zahtjevno, opasno i često financijski neisplativo.

U Hrvatskoj su dupini, kao i sve vrste kitova, strogo zaštićeni Zakonom o zaštiti prirode i pripadajućim pravilnicima, dok je njihova zaštita osigurana i europskim propisima. Uznemiravanje, hvatanje ili ozljeđivanje ovih životinja kažnjivo je zakonom.

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