[VIDEO] Der Spiegel objavio snimku i tvrdi: Hrvatski policajci premlaćuju i bičuju migrante. MUP sve demantira

Njemački magazin 'Der Spiegel' objavio je snimke za koje tvrde da se na njima vidi brutalnost hrvatske policije prema migrantima koji iz BiH pokušavaju prijeći u Hrvatsku.

Do incidenta sa snimke, piše Spiegel, došlo je u ožujku. Taj je magazin razgovarao sa četvoricom ilegalnih migranata sa snimke koji su ispričali kako su u ožujku s još pedesetak migranata krenuli iz BiH prema državama Europske unije.

Ispričali su kako su granicu prešli kod sela Šturlić u BiH, nakon čega su put nastavili pješice kroz šume na hrvatskoj strani granice. Nakon sedam dana stigli su i do Kupe i granice Slovenije gdje su se trebali sastati s krijumčarima. No, kada su izašli iz zaklona presrela ih je slovenska policija. Imigranti su za Spiegel ispričali da su od slovenske policije zatražili azil, no da su odbijeni.