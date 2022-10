Branitelji iz Gospića opleli po Milanoviću: 'Svečana akademija i dodjela odlikovanja neće se održati zbog arogancije predsjednika'

Upravni odbor Udruge branitelja 9. Gardijske brigade Vukovi na svojoj Facebook stranici objavio je oštro priopćenje u kojem navodi kako se na svečanosti povodom 30. obljetnice ustrojavanja ove postrojbe neće održati svečana akademija i dodijela odlikovanja i zato krivi Ured predsjednika.

Predsjednik Udruga Antonijo Šebalj kazao je kako iza svega ovog stoji isključivo hir predsjednika Republike. 'Mi smo na proslavu obljetnice pozvali i predsjednika Republike i ministra obrane i ministra branitelja, no Ured predsjednika se postavio kao da su oni glavni organizatori proslave i postavili su uvjet da u svečanosti dodjele beretki i činova ne može sudjelovati ministar obrane. Ministar Banožić je, prema zamisli protokola Ureda predsjednika, mogao ući u vojarnu ali nije smio sudjelovati u samoj svečanosti. Tvrdili su kako može sudjelovati ministrov izaslanik, ali ministar ne može. Onda nam je i ministar Medved poručio kako ni on neće doći ako neće sudjelovati ministar obrane. Kumili smo i molili da se to ipak održi. Čak smo predložili i da svečanost bude bez dodjele beretki, ali nisu pristali. Ja nemam nikakve veze s ministrom obrane, niti ga poznajem, ali potpuno je jasno kako je ovdje riječ o osobnom animozitetu Predsjednika zbog čega se upropaštava cijeli događaj obljetnice', kazao je Šebalj za Jutarnji list.