Vesna Škare Ožbolt u naponu snage: Doktorirala na zanimljivoj temi, godinu dana istraživala i radila punom parom

Bivša ministrica pravosuđa i jedna od najbližih suradnica prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, Vesna Škare Ožbolt, primit će diplomu osječkog Sveučilišta na kojem je obranila svoj doktorski rad. Doktorirala je na temi menadžmenta u pravosuđu, kako kaže, prvoj takve vrste u Hrvatskoj. U razgovoru za tportal otkriva rezultate istraživanja koje je provela na hrvatskim sudovima, ali i kako joj je bilo vratiti se u studentske klupe

'Ta organizacijska struktura pravosuđa nametnula mi se iz vremena dok sam bila ministrica jer mi je pokazala da sam talent za to', govori kroz smijeh za tportal Vesna Škare Ožbolt.

'Zaključili smo kako bi se za 30 do 40 posto poboljšalo funkcioniranje sudova kada bi se u pravosuđe uveli menadžerski alati. U zemljama Europske unije oni su prisutni već odavno. Svi ih imaju. Nizozemci su, primjerice, otišli najdalje u tome. Kod njih nije nužno da predsjednik suda bude pravnik dok drugi traže pravnika i suca s menadžerskim znanjima. U Kanadi je to također jako dobro razvijeno te u SAD-u i Australiji', navodi primjere kojima se koristila radi usporedbe.

Predložila je potom, govori nam, da se prije nego li se netko kandidira za predsjednika suda i dođe pred Državno sudbeno vijeće prođe trening te steknu menadžerska znanja i alati na Pravosudnoj akademiji i za to dobije certifikat.

Rezultati do kojih je došla, navodi, pokazuju kako sudovi vrlo teško komuniciraju i s javnošću, posebice građanima, a web stranice su im vrlo loše i nisu informativne.

'Pokazalo se kako komunikacija i međuljudski odnosi mogu biti puno bolji i unutar samih sudova. Vrlo se malo ulaže u edukaciju, zbog čega su ljudi nezadovoljni. To su bile nekako najlošije percepcije i samih sudaca jer se na to polaže najmanje pozornosti', ukazuje na rezultate provedenog istraživanja kojim je obuhvatila sve razine pravosuđa, vertikalno i horizontalno, od općinskih sudova, preko županijskih, do trgovačkih te prekršajnih i upravnih.

Do sada je, govori nam, svoj doktorski rad već toliko puta podijelila da ga ponovno mora tiskati. Razgovarala je o tome i s aktualnim ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem.