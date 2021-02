Venus: Dočekali smo svjetlo na kraju tunela, nadam se visokom cijepnom obuhvatu

'Svi smo željno čekali cijepljenje, to svjetlo na kraju tunela nakon godinu dana borbe s koronavirusom. Nadam se postizanju visokog cijepnog obuhvata koji će jamčiti postizanje kolektivnog imuniteta i to bi trebalo dovesti do kraja svjetsku globalnu pandemiju dnosno epidemiju na razini Hrvatske', rekao je u emisiji HRT-a Studio 4 prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva

'Smisao prekida ili onemogućavanja transmisije širenja virusa je postizanje što većeg broja imunih osoba zbog čega se onda taj virus ne može širiti. Jedan dio postizanja imuniteta se stiče oboljenjem, ili kako mi volimo reći prokuživanjem - to su oni koji klinički nisu bili bolesni nego "prehodali" zarazu, i naravno dobrim dijelom postizanja imuniteta kroz cijepljenje. Kad se to zbroji to onda može jamčiti prekid transmisije virusa', objasnio je Venus.

Komentirao je i rezultate prve faze studije "Procjena serološkog odgovora populacije Grada Zagreba na kontakt sa SARS-CoV-2", koja je obuhvatila 1005 osoba i potvrdila da je 26% ispitanika razvilo protutijela nakon kontakta s koronavirusom.

'Ne mogu reći detalje tog istraživanja. Tu treba biti oprezan vezano uz reprezentativnost uzorka i vezano uz ideju zbog čega se istraživane provodi. Kao i svako istraživanje ono je dobrodošlo, ali treba dobro protumačiti rezultate. U mojoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, smo prošlo ljeto napravili kratko istraživanje serologije na 150 ljudi i tada je bila ideja da nas sve koji smo uključeni u doticaj s koronavirusom istestiramo je li netko bio u kontaktu da to i ne zna da je razvio antitijela. Dobili smo rezultat da su samo dvije osobe bile pozitivne i to one za koje smo znali da su bili ranije pozitivni s kliničkim slikama, a jedna osoba je bila asimptomatska i bila pozitivna na PCR testu nije imala antitijela. No to su bile male brojke pa s time nismo izlazili u javnost. Bitno je da istraživanje bude reprezentativno,' rekao je Venus.

'U istraživanjima prije puštanja cjepiva na tržišta analizirao se učinak cjepiva na stvaranje antitijela da se ne razbole oni koji su se cijepili. Nisu publicirana istraživanja je li nas cijepljenje štiti od zaražavanja pa onda oni koji su cijepljeni su zaštićeni pa se ne mogu zaraziti ali mogu li zaraziti nekog drugog. Zbog toga je i dalje na snazi odluka da nose maske i oni koji su cijepljeni. U međuvremenu je AstraZeneca objavila preprint gdje je navela da su u visokom postotku osobe koje su cijepljene tim cjepivom zaštićene i tako. Izrael je za Pfizer objavio nešto slično. To je temelj, a ima i logike, da mi koji smo se procijepili u nekoj perspektivi ne samo osobno biti zaštićeni stvaranjem svojih antitijela nego biti zaštićeni tako da se ne možemo zaraziti pa onda niti zaraziti nekog drugog. U toj perspektivi bi onda i nošenje maski bilo reducirano', objasnio je Venus.

Rekao je da u popuštanju epidemioloških mjera ne traba ići prenaglo, nego mudro, oprezno i dozirano te poziva na oprez.