[UŽIVO] Druga faza cijepljenja kreće i u Zagrebu, na redu su stariji i kronični bolesnici. Stižu podaci lokalnih stožera

U nedjelju je zabilježeno 260 novih slučajeva, a među njima je 789 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 72 pacijenta. Prvi na redu za cijepljenje u Zagrebu su stariji i kronični bolesnici

9:05 'Svi smo željno čekali cijepljenje, to svjetlo na kraju tunela nakon godinu dana borbe s koronavirusom. Nadam se postizanju visokog cijepnog obuhvata koji će jamčiti postizanje kolektivnog imuniteta i to bi trebalo dovesti do kraja svjetsku globalnu pandemiju odnosno epidemiju na razini Hrvatske', rekao je u emisiji HRT-a Studio 4 Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva. >>>Cijeli članak<<<

8:45 Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije izvijestio je javnost kako je nakon preostalih pristiglih nalaza testiranih uzoraka na SARS – CoV-2 virus na području županije potvrđen jedan novi slučaj bolesti Covid-19. Na području županije trenutno je aktivno 46 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je sedam osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 17 osoba.

8:32 Britanski premijer Boris Johnson trebao bi u ponedjeljak početi ublažavati treće, i nada se zadnje, englesko zatvaranje zbog koronavirusa, dok zahvaljujući ubrzanoj provedbi cijepljenja popušta pritisak na teško pogođene bolnice. >>>Cijeli članak<<<

8:26 Zagreb se u ponedjeljak pridružuje ostatku Hrvatske u cijepljenju opće populacije, a ravnatelj NZJZ-a "Andrija Štampar" Zvonimir Šostar rekao je u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' kako je za cijepljenje u Zagrebu sve spremno. >>>Cijeli članak<<<

7:25 U Zagrebu počinje cijepljenje opće populacije. Prvi su na redu stariji od 65 godina te kronični bolesnici. Na raspolaganju je 16.000 doza. Za cijepljenje se prijavilo 85.000 osoba. Građane će cijepiti 400-tinjak liječničkih timova obiteljske medicine. Moći će se cijepiti i na nekom od za to predviđenih 19 punktova u gradu. Pojedini liječnici obiteljske medicine žale se na kriterije za određivanje prioriteta, ali i na to što su oni ti koji moraju odabrati koga cijepiti, prenosti HRT.

7:03 Stožer civilne zaštite RH održat će uobičajenu konferenciju za novinare u 11 sati.