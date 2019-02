Venezuelski ministar obrane: Vojnici ostaju na granici, ne prihvaćamo Trumpove naredbe

Venezuelski vojnici ostat će raspoređeni uz granicu kako bi spriječili kršenje teritorijalnog suvereniteta, rekao je ministar obrane u utorak uoči dopremanja humanitarne pomoći koju za subotu najavljuje oporba, ali je vlada odbija. Predsjednik Nicolas Maduro odbija pomoć u hrani i lijekovima iz inozemstva odbacujući kao neistinite priče o velikim nestašicama pa optužuje oporbenog čelnika Juana Guaidoa da humanitarnom pomoći pokušava potkopati vladu i svrgnuti ga uz pomoć Sjedinjenih Država.

Predsjednik parlamenta Guaido proglasio se za privremenog predsjednika zemlje pozivajući se na ustav i obećao vojsci amnestiju ako napusti Madura, no do sada je to učinila tek nekolicina visokih časnika.

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je u ponedjeljak venezuelske vojne zapovjednike da izlažu opasnosti svoju budućnost i živote ako se ne priključe Guaidou te će sve izgubiti jer se neće imati kamo skloniti. Kazao je i da američke vlasti znaju gdje su milijarde dolara koje je ukrala šačica pripadnika režima na vlasti u Caracasu.

Ministar Padrino nazvao je neprihvatljivima Trumpove prijetnje vojnicima. "Oni neće nikada prihvatiti naredbe bilo koje strane vlade... ostat će ovdje raspoređeni i budni uz granicu, kako je naš glavni zapovjednik naredio, kako bi spriječili kršenje integriteta našeg teritorija. Oni koji pokušaju postati predsjednik Venezuele... morat će prijeći preko naših mrtvih tijela", rekao je Padrino aludirajući na Guaidoa.

Maduro je dobio drugi mandat na predsjedničkim izborima koje su kritičari nazvali nepoštenima, ali uživa potporu Rusije i Kine te nadzire državne ustanove Venezuele. Samoproglašenog Guaidoa priznalo je ukupno 50 zemalja, među njima i Hrvatska.