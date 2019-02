Venezuela blokirala kamione s humanitarnom pomoći na granici

Ujedinjeni narodi (UN) upozorili su u srijedu da se humanitarna pomoć za Venezuelu ne politizira, nakon što su Sjedinjene Države poslale hranu i lijekove na granicu sa susjednom Kolumbijom koju je Venezuela blokirala.

Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric rekao je novinarima u New Yorku kako humanitarna pomoć mora biti "neovisna od političkih, vojnih i ostalih utjecaja".

Madurova vlada odbija da je Venezuela u humanitarnoj krizi i tvrdi da su za gospodarske probleme krive sankcije. Venezuela se bori s glađu, bolestima i hiperinflacijom koja bi u 2019. mogla dosegnuti deset milijuna posto.

Kako bi blokirale ulaz humanitarne pomoći, venezuelske snage blokirale su most na granici s Kolumbijom, javlja kolumbijska televizija RCN.

Tegljačem i kontenjerom blokiran je most Tienditas blizu kolumbijskog grada Cucuta, navodi taj medij. Izgradnja mosta počela je 2016., no on se još ne koristi.

Američki državni tajnik Mike Pompeo twitao je kako Maduro "blokira pomoć kamionima i brodskim kontenjerima".

"Venezuelski narod očajnički treba humanitarnu pomoć. SAD i druge zemlje pokušavaju pomoći, ali venezuelska vojska po Madurovim zapovjedima blokira pomoć kamionima i brodskim kontenjerima", napisao je Pompeo.