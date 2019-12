Veljko Miljević: Cijela Europa će čuti i znati da je Horvatinčiću sudio nenadležni sud

Tomislav Horvatinčić osuđen je na četiri godine i 10 mjesec zatvora za pomorsku nesreću u kojoj je smrtno stradalo dvoje ljudi, a njegov odvjetnik Veljko Miljević za Dnevnik.hr otkrio je koje će sljedeće korake poduzeti

'Tomislavu Horvatinčiću sudio je nenadležni sud. Prema tome, to će cijela Europa čuti i znati', rekao je odvjetnik Veljko Miljević za Dnevnik.hr.

Dodao je da je Horvatinčićevo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno i da o svemu postoji opsežna dokumentacija, s kojom je sud i upoznat.

'Sudske vještakinje, koje su radile pitanje njegove ubrojivosti, imale su u obziru svu dokumentaciju koja bi se ticala toga. Prije tri i pol godine on je na Rebru imao tešku operaciju digestivnog trakta, o čemu postoje svi podaci u spisu, a on zbog toga nije nimalo ometao postupak, što bi svi drugi učinili na njegovu mjestu. I postupak se uredno odvijao. On je dva mjeseca nakon operacije normalno bio na raspravi, a ona je bila izuzetno teška', ispričao je.