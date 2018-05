Velimir Šonje: Živi zid je doveo do apsurda nešto što su radili i HDZ i SDP

Ekonomski analitičar Velimir Šonje bio je gost Pressinga televizije N1. Otkrio je da li je Hrvatska ekonomski neuspješna zemlja, ali i dao svoje mišljenje o političkim prilikama u zemlji

Šonje je, gostujući na televiziji N1, kazao kako ne vjeruje da će do kraja godine doći do prijevremenih zibora, no nije odbacio mogućnost velike koalicije. 'Ne mislim da je to nemoguće. Ne znam zašto se misli da bi trebalo doći do toga da bi se napravile reforme. Uvijek će biti netko u oporbi tko će reforme 'bužiti'. Polazi se od pretpostavke da se dvije stranke trebaju dogovoriti da bude 'to je to'. Da su ozbiljne stranke i da vjeruju u njih, i HDZ i SDP bi to mogli provesti. Ne oduševljava me ideja o velikoj koaliciji. Dopuštam da bi ta vlada bila bolja od pojedinačnih, ali ne vidim razlog za to', kazao je Šonje.