Veliko opremanje vrtića: Ministarstvo demografije će financirati skoro 700 projekata

Ministarstvo demografije i useljeništva u petak je donijelo odluke o financiranju 696 projektnih prijedloga gradova i općina za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima te opremanje i uređenje dječjih igrališta.
Kako je priopćeno, ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 18.168.034,44 eura za ulaganja u predškolski odgoj, dječju infrastrukturu i kvalitetnije sadržaje za djecu diljem Hrvatske.
Za poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima osigurano je ukupno 7.790.350,83 eura. Cilj poziva je osigurati kvalitetnu, dostupnu i priuštivu uslugu skrbi i obrazovanja djece u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, uz podršku roditeljima u organizaciji brige o djeci, smanjivanje društvenih nejednakosti te jačanje socijalne kohezije obitelji, naglasili su iz Ministarstva.
Od toga je 4,65 milijuna eura namijenjeno projektima ulaganja u javne vrtiće jedinica lokalne samouprave od I. do IV. skupine razvijenosti, dok je 2,58 milijuna eura predviđeno za javne vrtiće od V. do VIII. skupine. Za privatne vrtiće osigurano je ukupno oko 555 tisuća eura.
Ukupno osigurano preko 10 milijuna eura
Na natječaj su se mogle javiti jedinice lokalne i područne samouprave te Grad Zagreb kao osnivači javnih vrtića ili jedinice na čijem području djeluju privatni vrtići, istaknuli su iz Ministarstva u priopćenju.
Istovremeno je donesena i Odluka o financiranju projekata za opremanje i uređenje dječjih igrališta, za što je osigurano ukupno 10.377.683,61 eura bespovratnih sredstava.
Za projekte jedinica lokalne samouprave od I. do IV. skupine razvijenosti predviđeno je 6,52 milijuna eura, dok je za jedinice od V. do VIII. skupine osigurano 3,85 milijuna eura.
Iz Ministarstva poručuju kako su javni pozivi usmjereni prema stvaranju kvalitetnijeg okruženja za obitelji i boljih uvjeta za odrastanje djece u svim dijelovima Hrvatske.