Veliko opremanje vrtića: Ministarstvo demografije će financirati skoro 700 projekata

Kako je priopćeno, ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 18.168.034,44 eura za ulaganja u predškolski odgoj, dječju infrastrukturu i kvalitetnije sadržaje za djecu diljem Hrvatske.

Za poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima osigurano je ukupno 7.790.350,83 eura. Cilj poziva je osigurati kvalitetnu, dostupnu i priuštivu uslugu skrbi i obrazovanja djece u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, uz podršku roditeljima u organizaciji brige o djeci, smanjivanje društvenih nejednakosti te jačanje socijalne kohezije obitelji, naglasili su iz Ministarstva.

Od toga je 4,65 milijuna eura namijenjeno projektima ulaganja u javne vrtiće jedinica lokalne samouprave od I. do IV. skupine razvijenosti, dok je 2,58 milijuna eura predviđeno za javne vrtiće od V. do VIII. skupine. Za privatne vrtiće osigurano je ukupno oko 555 tisuća eura.