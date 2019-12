Veliko onečišćenje: Mazut pluta Zrmanjom i ide u Novigradsko more

U rijeku Zrmanju, nabujalu od kiše, dospio je mazut koji rijeka nosi sve do Novigradskog mora. Pretpostavlja se da mazut potječe iz nekadašnje tvornice glinice u Obrovcu

Onečišćenje je veliko i prijeti jednoj od naših najljepših rijeka na kojoj cijeli taj kraj gradi turističku budućnost. Tek iz zraka otkrivaju se golemi razmjeri onečišćenja. Mazut pliva cijelom Zrmanjom, a zahvaljujući dronu točno je vidljivo na kojem mjestu izbija iz podzemlja. Podzemnom kanalima, usred velikih kiša, mazut iz, očito, aljkavo sanirane tvornice Glinice dospijeva u Zrmanju, donosi HRT.

'Prilikom demontaže spremnika u njima je bilo metar mazuta. Spremnici su odnešeni mazut pušten u podzemlje', kaže Ante Nekić iz Maslenice. Novigradsko more nakon obilnih kiša ne samo da je onečišćeno nego je i opasno za plovidbu. Prekriveno je slojem mazuta. Kad puše jugo ugroženi su stanovnici Maslenice, a po buri mazut vjetar nosi u Novigrad. I kontejner pun svijeća u Novigradsko more je doplutao sa Obrovačkog groblja udaljenog 11 kilometara.

'Nije ovo prvi put da mazut pliva Zrmanjom i morem. U posljednjih 20 godina nakon obilnih kiša, to je učestala pojava. No od mjerodavnih, nitko ni prstom da makne', kaže Joso Maruna. Zrmanja i Novigradsko more skrivene su prirodne oaze koje turisti sve više otkrivaju i posjećuju. Želi li se ovaj prostor i dalje turistički razvijati, ovaj problem treba hitno riješiti.