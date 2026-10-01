Veliko obećanje iz Bruxellesa: Poznato do kad bi Crna Gora mogla postati članica EU-a

Ona je na zajedničkoj konferenciji za novinare s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem pohvalila napredak u reformama, naročito u području vladavine prava.

Crnogorski premijer Milojko Spajić rekao je da je za sve stranke bitno da razumiju trenutak u kojem se država nalazi.

“Crna Gora jest predvodnica u procesu pristupanja u regiji i zaista vjerujemo da možete zatvoriti sva poglavlja do kraja godine i da možemo ući u pregovore o ugovoru o pristupanju. Da bismo došli dotle, treba nam široka podrška stranaka za europski put. Znam da su građani u Crnoj Gori jako europski orijentirani i računam na taj kontinuitet. Treba zadržati fokus i držati oči na lopti jer ima mnogo toga što se može dobiti”, navela je von der Leyen.

Ona je, odgovarajući na pitanje može li politička kriza, koja je prouzročena činjenicom da je oporba prekinula suradnju s parlamentarnom većinom dok se ne omogući rasprava o eventualnoj smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića jer je izjavio sućut povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, ugroziti plan da do kraja godine zatvori preostala pregovaračka poglavlja, poručila da je Crnoj Gori sada neophodna široka unutarnja podrška.

“Moja prva poruka je da mi vjerujemo u Crnu Goru kao u 28. članicu do 2028. godine i pružit ćemo vam podršku cijelim putem. Možete računati na nas”, kazala je von der Leyen.

“Mislim da je sada trenutak da vidimo da smo došli do samog kraja. Zašto bismo sada napravili potez koji bi imao za efekt da to odgodimo? Optimist sam i mislim da su sve stranke svjesne toga i da nema razloga da svi zajednički ne izguramo ovu zemlju u EU”, rekao je Spajić.

On je rekao da se Crna Gora nalazi na posljednjoj dionici svojeg europskog puta, ali da opuštanja sada nema.

“Ostajemo fokusirani na rezultat. Mislim da je preostalih nekoliko milja veliki izazov, ali spremni smo. Većinu poglavlja već smo poslali EK-u na reviziju, spremni smo na ocjene i na kritike, to je u našem interesu”, rekao je crnogorski premijer, istaknuvši da i dalje vjeruje da će njegova zemlja do 2028. godine postati članica EU.

Predsjednica Europske komisije najavila je da će Bruxelles uskoro predstaviti takozvane „mape puta“ za najnaprednije države kandidatkinje. Mape puta, kako je rekla, pokazat će vrlo konkretne korake, što je kojoj državi preostalo učiniti i koji su rokovi.

“Sa Crnom Gorom smo uvijek jedan korak naprijed. Sada napreduje rad na pripremi vašeg ugovora o pristupanju. U lipnju smo već predložili financijski paket za pristupanje. Naš cilj je pripremiti financijsku tranziciju za Crnu Goru od države kandidatkinje do članice”, naglasila je von der Leyen.

Predsjednica Europske komisije je, odgovarajući na novinarska pitanja, poručila i da je svjesna otvorenih bilateralnih pitanja između Crne Gore i Hrvatske te je priopćila da je jako važno da se pronađe zajedničko dobro rješenje.

“Bilateralno smo razgovarali o tome. Od izuzetnog je značaja, a znam da pregovarate, da se riješe ta pitanja”, kazala je ona.

Tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednica Europske komisije u petak će prisustvovati otvaranju Nacionalnog koordinacijskog centra (NCC) Granične policije. Najavljujući taj događaj, istaknula je da je to prekretnica na crnogorskom putu ka europskoj budućnosti.

“To daje vašoj graničnoj policiji sredstva da prati i koordinira rad s Europskom unijom. Mi se, drugim riječima, pripremamo da granice Crne Gore postanu granice EU. To ne znači samo sigurnije granice za Crnu Goru nego i EU u cjelini”, navela je von der Leyen.

Von der Leyen boravi na turneji po zemljama Zapadnog Balkana, koju je započela u srijedu u Tirani, nakon čega je posjetila Prištinu i Podgoricu, a turneju će u petak završiti u Skoplju. Predsjednica Europske komisije tijekom posjeta razgovara s čelnicima zemalja regije o napretku na europskom putu, postupnoj integraciji u EU i Planu rasta za Zapadni Balkan vrijednom šest milijardi eura. Srbiju i Bosnu i Hercegovinu posjetit će naknadno, nakon izbora u tim zemljama.

Crna Gora je u pregovorima s Europskom unijom otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja, od kojih je do sada privremeno zatvorila 18, pa joj je preostalo zatvoriti još 15. Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je u četvrtak da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi pregovora te da se na sljedećoj međuvladinoj konferenciji, koja bi trebala biti održana sredinom listopada, očekuje zatvaranje još nekoliko poglavlja. Podgorica planira sva preostala poglavlja zatvoriti do kraja ove godine.