Veliki pad broja oboljelih u Sloveniji, no i dalje planiraju mlade povratnike iz Hrvatske slati u karantenu

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 15 novih slučajeva koronavirusa nakon provedena 382 testa, objavila je u nedjelju slovenska vlada na Twitteru.

U proteklom je tjednu bilo tridesetak novooboljelih dnevno, pa je riječ o velikom dnevnom padu potvrđenih zaraza, no to je uobičajeno u danima vikenda, kad je broj testiranja dva do tri puta manji od onoga u radnim danima.

Sedam novih slučajeva zaraze zabilježeno je u Ljubljani, dva u Tržiču, a po jedan slučaj u općinama Koper, Žiri, Vodice, Trbovlje, Celje i Šmarje pri Jelšah.

U bolnicama je trenutno 17 pacijenata koji se liječe od covida-19, od kojih je četvoro na intenzivnoj njezi, a jučer je iz bolnice nakon oporavka otpuštena jedna osoba, objavilo je ministarstvo zdravstva.