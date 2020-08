Slovenskog korona-glasnogovornika snimili u kupaćim gaćicama na Krku, on poručio: Nitko u Sloveniji neće biti talac neodgovornih noćnih zabava u Hrvatskoj!

2/2 Napovedi niso dobre. Vlada in NIJZ sta opozorila sosedo, a največ zase in vse nas storimo sami. 😷 Spoštujmo in izvajajmo priporočila NIJZ. Samoomejitev, nočne zabave lahko počakajo, to poletje ni zadnje. Koliko #COVID19 bomo pridelali do septembra? Vse je odvisno le od nas.